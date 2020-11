Charles Leclerc estava a caminho de seu terceiro pódio na temporada 2020 da Fórmula 1 no GP da Turquia, quando um erro nas curvas finais lhe custou o terceiro lugar, que ficou com Sebastian Vettel. O monegasco, que ficou visivelmente abalado com o erro, jurou que vai aprender com o incidente, afirmando que, na ocasião, foi "otimista demais".

Na última volta do GP em Istambul, Leclerc teve uma chance de passar Sergio Pérez para terminar em segundo após o mexicano cometer um erro. Ele conseguiu a posição brevemente no lado de fora da curva 11, mas as condições de pista o fizeram errar a trajetória, abrindo espaço para Pérez e Vettel passarem nos metros finais.

O piloto cruzou a linha de chegada em quarto e fez diversas críticas a si próprio pelo rádio, culpando-se por um erro "estúpido".

Refletindo sobre o erro na coletiva de imprensa antes do GP do Bahrein, Leclerc destacou que o erro foi ousar demais na frenagem para a curva 12, afirmando que não sabia que os dois carros estavam tão próximos.

"Olhando agora, vejo dois pontos. Primeiro, eu fui otimista demais, e provavelmente perdi o ponto de frenagem. Não muito, mas suficiente para errar a curva. E o carro estava muito sujo. Eu tentava olhar nos espelhos, mas não via se tinha alguém atrás".

"De qualquer jeito, o resultado final é que eu deveria ter operado com uma margem maior, e eu estava a frente de Sergio na hora da frenagem. É isso. Acontece. Vou aprender e, com sorte, isso não se repetirá".

O resultado na Turquia foi uma injeção de ânimo para a Ferrari buscar uma posição final melhor no Mundial de Construtores, e encerrando a luta da AlphaTauri para ultrapassar a equipe compatriota na luta pelo sexto lugar.

Com isso, a Ferrari está a apenas seis pontos da Renault, em quinto, e a 24 da Racing Point, a terceira coloca, com apenas três provas para o fim. Leclerc defendeu que o terceiro lugar é "definitivamente o objetivo" para a equipe italiana, mas admitiu que não será fácil.

"Realisticamente, será muito, muito difícil. Precisamos de três finais de semana perfeitos. Então precisamos focar no nosso trabalho. Mas não depende apenas do nosso bom trabalho, dependemos também dos resultados deles".

Todas as notícias sobre o GP do Bahrein de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema

PODCAST: Carro da Mercedes diminui mérito de Hamilton no hepta? Ouça debate