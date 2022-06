Carregar reprodutor de áudio

Ninguém foi páreo a Max Verstappen na classificação para o GP do Canadá de Fórmula 1. O atual campeão mundial esteve um degrau acima da concorrência na atividade deste sábado, realizada sobre a pista molhada. Ele registrou 1min21s299, colocando 0s645 para Fernando Alonso.



Para o piloto da Red Bull, ainda mais com o clima instável, a chave foi ter calma e não errar. “Com as condições traiçoeira hoje, ficamos tranquilos e não cometemos erros, além de termos feitos as chamadas corretas no Q3”, resumiu.



“Estou muito feliz com a pole position aqui e contente por estar de volta à Montreal, que já faz um tempo que estávamos longe. É ótimo ver todos os fãs”, finalizou.