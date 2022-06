F1: Sainz admite ter arriscado tudo pela pole position no Canadá

Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz não escondeu o desapontamento por ter conquistado somente o terceiro lugar no grid de largada para o GP do Canadá de Fórmula 1. A briga pela pole tinha dois players descartados logo no início, com Sergio Perez batendo no Q2 e Charles Leclerc punido pela troca de componentes do motor.

O espanhol arriscou tudo em sua última volta para conquistar sua primeira pole na carreira, mas um erro na curva derradeira do circuito canadense fez com que ele perdesse até a segunda colocação, conquistada por seu compatriota Fernando Alonso.

“[A pole] era o alvo hoje. Eu estava me sentindo bem com o carro, especialmente nas condições de pista molhada. Enquanto foi secando, vi que fiquei um passo atrás perante os demais”, falou.

“Na última volta, eu vinha com o setor 1 roxo e um pouco atrás do Max no 2. Arrisquei tudo na curva final e não deu certo, perdi meio segundo ali. Eu tentei a pole, mas fiquei com o P3 devido ao erro, mas eu acho que é uma boa posição para amanhã”, completou.

“Acho que vai ser uma boa briga com o Max na ponta e vamos ver o que vai ser possível fazer com o Fernando, que está rápido por todo o final de semana. A atmosfera aqui é incrível, temos muitos tifosi aqui e, por alguma razão, no Canadá temos torcedores extra. Vou tentar uma grande corrida amanhã, tentar lutar pela vitória”, finalizou.