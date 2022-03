Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull confirmou na manhã desta quinta-feira (03) que o campeão Max Verstappen será piloto da equipe na Fórmula 1 até o final de 2028, após assinar uma extensão de cinco anos ao seu contrato, somando aos dois que já estavam previstos.

Christian Horner, chefe da Red Bull, chamou o acordo de "uma real declaração de interesse" com a equipe austríaca mapeando seu futuro. O holandês já tinha um contrato para 2022 e 2023 após uma extensão anunciada no começo de 2020. Acredita-se que essa duração total de sete anos seja o contrato mais longo já assinado por um piloto na história da F1.

Após vencer o título de 2021, Verstappen brincou que gostaria de seguir com a equipe por "10 a 15 anos", com o consultor Helmut Marko confirmando logo após que as negociações pela extensão já haviam começado.

Antes da Red Bull oficializar o acordo, informações da imprensa holandesa sugeriam que o contrato poderia valer até 50 milhões de euro por ano a Verstappen (aproximadamente R$285 milhões).

Apesar da Red Bull ter perdido o apoio financeiro da Honda, a equipe fechou um patrocínio máster com a Oracle e um acordo de 150 milhões de dólares com a plataforma de criptomoedas Bybit. Junto com o teto orçamentário da categoria, esses acordos deram à equipe a confiança para gastar o quanto quisessem com sua estrela.

"Eu realmente gosto de ser parte da Red Bull, então a escolha para ficar até 2028 foi bem fácil", disse o campeão. "Eu amo essa equipe e ano passado foi simplesmente incrível, nosso objetivo desde 2016 era vencer o campeonato e fizemos isso, então agora temos que tentar manter o #1 no carro".

O contrato garante que Verstappen estará na equipe nos três primeiros anos do novo ciclo de motores, que se inicia em 2026. A Red Bull Powertrains já está trabalhando em um projeto para o novo regulamento.

Ter Verstappen a bordo a longo prazo dá à Red Bull uma mão forte nas negociações com o Grupo Volkswagen sobre um possível fornecimento de motores, e em discussões com qualquer outra montadora que queira formar uma parceria com a equipe.

"Ter Max com a Red Bull até o fim de 2028 é uma verdadeira declaração de intenção", disse Horner. "Nosso foco imediato é manter o título de Max, mas o acordo também mostra que ele é parte de nossos planos a longo prazo".

No momento, Verstappen possui um acordo para seguir na equipe por mais tempo do que seu chefe, com o contrato de Horner indo até o fim de 2026.

