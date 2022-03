Carregar reprodutor de áudio

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Fórmula 1 anunciou que não correria em Sochi mais tarde neste ano, com o cancelamento do GP, marcado para 25 de setembro. E apesar do promotor expressar esperança de que a prova poderia acontecer, a categoria confirmou a rescisão de contrato com o evento.

"A Fórmula 1 confirma que rescindiu o contrato com o promotor do GP da Rússia, o que significa que a Rússia não terá uma corrida no futuro", diz o comunicado.

Isso significa que a F1 não mudará mais o palco do GP da Rússia de Sochi para São Petersburgo em 2023 como planejado. A categoria passaria a correr no circuito de Igora Drive, em um contrato válido até 2025.

Segundo apurado, a decisão pelo fim do contrato se deu na semana passada como parte das discussões entre a direção da F1 e os chefes de equipe sobre os passos a serem tomados após a invasão da Ucrânia.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ligas esportivas e órgãos ao redor do mundo estão cortando ligações com a Rússia desde o início da invasão. Atletas russos e de Belarus foram proibidos de disputar os Jogos Paralímpicos de Pequim a partir desta sexta, enquanto a FIFA suspendeu a seleção e os times do país de competições internacionais.

Em uma reunião extraordinária na terça para discutir tópicos relacionados à invasão, o Conselho Mundial da FIA anunciou que pilotos russos e belarussos poderão competir em campeonatos internacionais, mas sob uma bandeira neutra da FIA.

A decisão, porém, não impediu que federações nacionais como a britânica proibissem a participação de pilotos em eventos realizados em seus países.

O russo da Haas, Nikita Mazepin, enfrenta incertezas sobre seu futuro com a equipe. A patrocinadora máster do time, Uralkali, que pertence a seu pai, teve a identidade visual removida do carro da Haas na pré-temporada em Barcelona. Dmitry Mazepin é um dos braços-direito de Putin como parte de um grupo de bilionários de confiança do presidente russo.

