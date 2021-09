Tricampeão mundial da Fórmula 1 e um dos maiores ícones de todos os tempos no esporte a motor, o escocês Jackie Stewart criticou Max Verstappen após a batida do holandês da Red Bull com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, no GP da Itália.

“Verstappen está demorando mais que o esperado para amadurecer", disse Stewart ao jornal britânico Daily Mail. “Nem mesmo ir ver Hamilton depois de um acidente grave quando você acabou de passar por cima do carro é algo que eu realmente não entendo", seguiu.

Especialmente quando ele está ainda em seu carro e ficou lá por muito tempo antes de sair. Max tem muito o que aprender. Mas a quem ele vai ouvir?”, ponderou o tricampeão, que venceu as temporadas 1969, 1971 e 1973 da F1.

“Ele é muito, muito bom. Provavelmente, é o piloto mais rápido do grid agora, mas, para ser um campeão de verdade, você não pode se envolver em batidas o tempo todo", afirmou o escocês.

"Se eu fosse o chefe de equipe de Max, diria: ‘Pelo amor de Deus, não faça isso de novo’. Só porque você está liderando o campeonato, não significa que você é à prova de balas”, destacou Stewart.

Questionado sobre a punição a Verstappen pelo incidente em Monza -- o holandês terá penalidade de três posições no grid do GP da Rússia --, Stewart disse que o gancho deveria ter sido mais pesado.

“Os comissários têm mais informações, mas, se eles estavam tão certos de que Verstappen foi o único culpado, por que ele só recebeu a punição de três posições [no grid para o GP da Rússia]?", questionou.

"Se não fosse pelo halo, Lewis poderia ter morrido, e o suposto culpado só leva uma puniçãozinha”, concluiu Jackie.

