Sebastian Vettel disse que a ideia de introduzir grids reversos na Fórmula 1 é "completamente errada."

Planos de ter corridas de classificação em alguns eventos com base em grid reverso, baseados na classificação do campeonato foram rejeitados pelas equipes no ano passado. No entanto, o chefe da F1, Ross Brawn, quer reviver a ideia depois que a ordem confusa no GP da Itália contribuiu para uma corrida emocionante, com Lewis Hamilton tentando se recuperar após cumprir uma penalidade.

Em teoria, sob o novo Pacto de Concórdia, novas ideias podem ser passadas para os regulamentos com a aceitação de apenas oito das 10 equipes.

“Acho que está completamente errado”, disse Vettel. “Obviamente, é um testemunho de que você falhou em criar regulamentos e ferramentas que reúnam mais o grid e tornem as corridas melhores na pista.”

“Como um lembrete, tínhamos novos regulamentos da asa dianteira que custaram uma fortuna a todos, mas no final das contas não mudaram muito em termos de corrida. Eu acho que seria errado.”

Vettel destacou que os novos regulamentos técnicos, adiados por um ano, têm como objetivo melhorar o espetáculo.

“As esperanças são em 2022, eu acho, para as mudanças no regulamento. Mas acho que precisamos consertar isso e abordar os pontos principais, em vez de tentar uma loteria.”

“Acho que é apenas contra o elemento do esporte e da competição, então, como um competidor, acho que por mais que não goste que outras pessoas ganhem, eu tenho que aceitar se outras pessoas ganham ou fazem um trabalho melhor.”

“Portanto, acho que seria errado, em nome do esporte, tentar misturar as coisas dessa maneira.”

O piloto da Williams, George Russell, também expressou sua oposição à ideia, sugerindo que os pilotos em carros mais lentos seriam ultrapassados ​​com tanta facilidade que pareceriam "estúpidos" pelos líderes.

“Para ser honesto, sou contra”, disse Russell. “O fato é que estamos no carro mais lento do grid, ou um dos carros mais lentos do grid, e seríamos comidos vivos.”

“Estaríamos nos defendendo como loucos para tentar segurar os carros mais rápidos que estão atrás e, como pilotos, vamos parecer um pouco estúpidos, porque, no final das contas, você está lutando contra caras em carros muito mais rápidos do que o seu.”

“Se eu estivesse em um dos melhores carros, eu realmente iria querer, porque faria aqueles caras parecerem heróis, simplesmente porque eles estão em um carro superior.”

“Obviamente eu sei que provavelmente conseguiríamos alguns pontos, ou um bom resultado em algum ponto com um grid reverso. Mas, para a nossa imagem, não apenas eu e Nicholas [Latifi], mas os caras da Haas, os caras da Alfa, é simplesmente impossível competir em carros tão rápidos que os seus. É onde estou."

Verstappen detona Honda após quebra de motor e “show de m....” no GP da Toscana de F1

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise na Ferrari?