A pandemia do Covid-19 está mexendo bastante com o dia a dia do planeta. No mundo do esporte, diversos eventos foram adiados ou cancelados, como é o caso da Fórmula 1, que já teve suas sete etapas inaugurais da temporada 2020 afetadas pelos impactos do coronavírus.

A recomendação geral é de ficar em casa quem puder, para evitar a disseminação do vírus. Com escolas fechadas, pessoas trabalhando em home office evitando sair de casa, resolvemos montar uma lista especial para ajudar a passar o tempo.

Neste vídeo, o repórter Guilherme Longo traz sugestões de séries e filmes sobre automobilismo que disponíveis nos principais serviços de streaming do Brasil. E, no final, uma dica especial de um documentário imperdível que será lançado amanhã (20). Confira abaixo e não esqueça de se inscrever no canal do Motorsport.com. E se você sentiu falta de alguma produção na nossa lista, comenta nas nossas redes sociais para compartilhar com os demais!

GALERIA: Entenda o impacto do Covid-19 no calendário do esporte a motor pelo mundo