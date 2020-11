VÍDEO: Piquet relembra insinuação sobre sexualidade de Senna e discussão com rival; ex de Ayrton contesta

Um dos pilotos mais irreverentes de toda a história da Fórmula 1, o brasileiro Nelson Piquet, tricampeão da categoria máxima do automobilismo mundial, voltou a causar polêmica com mais algumas de suas fortes declarações. Desta vez, o alvo foi o compatriota Ayrton Senna, também vencedor de três títulos da F1. Piquet relembrou insinuações de que seu ex-rival era gay e afirmou que os namoros com Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel foram arranjados.

"A confusão não começou de mim para ele", afirmou 'Nelsão' quando questionado sobre Senna, em entrevista a Junior Coimbra. Segundo o ex-piloto, um jornalista o havia informado, na pré-temporada de 1988, que Ayrton havia dito que estava fora da mídia por um tempo e só por isso Piquet vinha sendo destaque: "Começou dele para mim. A única frase que saiu da minha boca [para o repórter] foi: 'Ah, vai perguntar para ele por que ele não gosta de mulher'."

"E ele [o jornalista] escreveu uma matéria grande, falando que eu toquei na sexualidade do Senna, e o mundo espalhou", seguiu Nelson. "O Senna passou quase três anos na F1 e ele não tinha nenhuma namorada. Tinha um cara chamado Junior que vivia do lado dele...".

De acordo com Piquet, Senna ameaçou processá-lo por difamação, o que o assustou: "Eu não sabia bem o que fazer. Minha boca é grande... Olha a confusão que arrumei. Falei: 'Caralho, vou ter que arrumar um advogado'". Foi aí que a defesa de Nelson entrou em ação. Segundo o ex-piloto, seus advogados tinham informações sobre o casamento de Ayrton com Lilian de Vasconcellos (1981 a 1983). O resto você confere abaixo nas palavras do próprio tricampeão:

Galisteu e Xuxa ainda não se manifestaram, mas ex de Senna contesta Piquet

A TV Record repercutiu as declarações de Piquet e conseguiu contato com a ex-mulher de Senna. Lilian de Vasconcellos negou que o casamento tenha sido anulado e deu mais detalhes sobre o caso, revelando inclusive que engravidou do piloto falecido em 1994. Veja abaixo:

Companheiro de Nelsinho Piquet na Stock Car, Rubens Barrichello relembra em detalhes o dia em que Senna socou Eddie Irvine na Fórmula 1; assista abaixo

