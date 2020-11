F1: Hamilton bate Bottas no primeiro treino livre no Bahrein; veja

Recordista de vitórias da Fórmula 1 e recém-consagrado heptacampeão mundial da categoria, Lewis Hamilton voltou a brilhar no primeiro treino livre para o GP do Bahrein e foi o mais rápido da sessão prática inaugural em Sakhir.

O piloto britânico da Mercedes registrou o tempo de 1min29s033 e superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas por 0s449. O top-3 foi fechado pelo mexicano Sergio Pérez, que ficou a quase um segundo de Hamilton com a Racing Point.

A quarta posição ficou com o espanhol Carlos Sainz, da McLaren. Os cinco primeiros postos foram completados por Pierre Gasly, da AlphaTauri. O francês ficou à frente de seu ex-companheiro de Red Bull, o holandês Max Verstappen, que chegou a rodar com a RBR.

Outro piloto da Red Bull, o anglo-tailandês Alexander Albon foi o sétimo, à frente do francês Esteban Ocon, da Renault. O canadense Lance Stroll, da Racing Point, foi o nono. A décima colocação ficou com o australiano Daniel Ricciardo, da Renault.

O top-11 foi fechado pelo monegasco Charles Leclerc, que chegou a escapar com a Ferrari na curva 2 (veja foto abaixo), mas conseguiu ficar imediatamente à frente do companheiro alemão Sebastian Vettel.

O 13º posto ficou com o polonês Robert Kubica, piloto de testes da Alfa Romeo que correu na vaga do finlandês Kimi Raikkonen no treino livre do Bahrein. A sessão inaugural barenita também teve outro 'testador': o israelense Roy Nissany, que assumiu a vaga do britânico George Russell. Ele foi o último colocado (20º), atrás do 'companheiro' canadense Nicholas Latifi, o penúltimo. O TL1 também teve testes com os pneus de 2021 da Pirelli.

Veja a tabela de classificação completa:

