A Fórmula 1 vive uma nova era no Brasil, especialmente com a cobertura televisiva da Band desde o ano passado. Um dos nomes que faz parte deste processo é Sergio Mauricio, narrador que trouxe uma dinâmica diferente, comparada ao que era visto – e ouvido – até 2020.

Nesta entrevista, ‘Serginho’ comenta como a Band abraçou a categoria, revelando que para 2022 as cotas de patrocínio já estão fechadas. Claro, Philco, Banco do Brasil, Santander, Renault e Heineken apoiarão a maior categoria do mundo na emissora.

Além disso, ele conta a história de como se emocionou em Interlagos após o GP de São Paulo, explica as diferenças dos números de audiência da F1 na Globo e na Band, de como é ser o protagonista e se Galvão Bueno chegou a conversar com ele durante o ano passado.

