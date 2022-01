Carregar reprodutor de áudio

O ex-piloto das academias de Red Bull e Williams, Dan Ticktum, disse que está aproveitando a liberdade na Fórmula E depois de desistir de chegar à Fórmula 1. O piloto de 22 anos passou as duas últimas temporadas na Fórmula 2 e terminou em quarto lugar no campeonato de pilotos no ano passado.

No entanto, após ser dispensado de ambos os programas das escuderias citadas, o britânico disse que "falou demais onde não deveria ter dito nada". Ele terminou sua primeira corrida de F-E, na Arábia Saudita, em 18º com a NIO 333 e disse que se acostumou à categoria rapidamente,

"Este é um lugar relativamente inovador, ele meio que se encaixa com meu jeito", disse Ticktum conforme relatado pelo RacingNews365. "Sinto que todo mundo é profissional neste paddock. Eles permitem que você tenha personalidade em comparação à F1, onde você precisa ser correto e não pode dizer nada."

"Este é especialmente o caso em nossa sociedade, e estou desconfortável com isso. Acho que é um absurdo", acrescentou.

As mensagens de rádio de Ticktum geraram muita reação nas mídias sociais nas últimas temporadas. No entanto, ele acredita que o automobilismo filtra pensamentos e opiniões reais para agradar o lado corporativo.

"Todos os fãs querem ver personagens diferentes, mas as grandes empresas que dão o dinheiro querem o oposto, você tem que agradar os dois lados", comentou. "Acho que um dia a sociedade permitirá que as pessoas se expressem melhor, mas agora ainda continuo filtrando a mim mesmo e meus pensamentos."

"Apesar disso, a Fórmula E permite que você crie sua própria personalidade. Quanto mais resultados você obtém, mais tem o direito de dizer o que quiser", concluiu.

