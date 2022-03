Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen e Charles Leclerc protagonizaram outra boa batalha no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 deste domingo (27). Assim como no Bahrein, os pilotos de Red Bull e Ferrari disputaram a liderança nas voltas finais e 'trocaram' ultrapassagens e movimentos estratégicos.

Na prova de Jeddah, a zona de detecção do DRS foi novamente um ponto chave, o monegasco conseguiu ficar atrás na hora de passar pela linha e pode usar a asa móvel na reta seguinte às primeiras curvas para devolver. Essa 'briga' pelo recurso fez até com que os dois freassem bruscamente na Curva 1 para serem o piloto a poder utilizá-lo.

Em seu perfil no Instagram, a F1 relembrou a batalha, que teve Verstappen como vencedor. É o primeiro triunfo do holandês na temporada após o abandono por problemas mecânicos nas últimas voltas no Bahrein. A Red Bull ainda foi a que mais pontuou no fim de semana com o quarto lugar de Sergio Pérez.

Confira como foi a disputa entre Verstappen e Leclerc:

