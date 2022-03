Carregar reprodutor de áudio

Alex Albon foi punido por três posições no grid do GP da Austrália da Fórmula 1 após contato com a Aston Martin de Lance Stroll na curva 1 em Jeddah.

Tentando fazer uma ultrapassagem sobre Stroll no final da corrida em Jeddah, Albon 'mergulhou' no carro do canadense em uma tentativa de subir para o 11º lugar no início da volta 48.

No entanto, Albon, que não conseguiu ficar totalmente ao lado de Stroll na curva, acertou o sidepod do canadense com seu pneu dianteiro direito antes de ir para fora da pista.

Stroll conseguiu voltar à pista e completar a corrida.

Como resultado, Albon foi considerado culpado pelo incidente e, como tal, recebeu a penalidade de três posições no grid para a próxima corrida na Austrália.

O comunicado dos comissários da FIA dizia: "Os comissários ouviram o piloto do carro 23 (Alexander Albon), o piloto do carro 18 (Lance Stroll), representantes da equipe e examinaram evidências de vídeo em relação à colisão".

"O carro 23 estava tentando ultrapassar o carro 18 por dentro freando tarde. Ao executar a manobra de ultrapassagem, o carro 23 travou e colidiu com o carro 18 no ápice da curva. Determinamos que o carro 23 foi total ou predominantemente o culpado pela a colisão”.

Albon recebeu ainda dois pontos de penalidade em sua superlicença.

Embora tendo completado mais de 90% das 50 voltas do GP da Arábia Saudita, Albon foi o segundo Williams a não completar a corrida depois da batida na volta 15 de seu companheiro de equipe Nicholas Latifi.

Williams e Aston Martin são as duas únicas equipes que ainda não marcaram um ponto em 2022.

