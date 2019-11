Villeneuve: Limite de gastos da F1 "é socialismo puro"

Comentando os novos regulamentos aprovados para a Fórmula 1 a partir de 2021, o campeão mundial de 1997, Jacques Villeneuve, afirmou que o limite de gastos que será imposto às equipes é “socialismo puro”, que os novos carros não serão positivos para o esporte e que ao invés de mais pesados, deveriam ser mais “leves e difíceis de dirigir”.

Na última semana, a F1 anunciou a aprovação das novas regras, que entre outros aspectos, criará um limite de gastos de 170 milhões de dólares para as equipes, em busca de reduzir a diferença entre os times do grid. Além disso, os carros voltarão a usar o efeito solo para diminuir a turbulência e facilitar ultrapassagens, o que os tornará mais pesados e estáveis.

Para Villeneuve, Mercedes e Ferrari são as únicas que merecem ganhar corridas e títulos por investirem pesado, ao contrário das equipes menores, que seriam acomodadas.

"Qual é o sentido de ajudar equipes pequenas que não merecem ajuda? Uma organização como a Williams tem o direito de ser tão rápida quanto a Mercedes ou a Ferrari? A resposta é obviamente 'não'", disse o canadense ao jornal espanhol AS. "Francamente, a maneira como têm trabalhado há anos significa que não estão na mesma categoria. Para mim, é puro socialismo. A Fórmula 1 merece algo melhor”.

Villeneuve foi campeão com a Williams em 1997, último título da equipe. Photo by: Motorsport Images

“Apenas as três primeiras equipes gastarão 160 milhões de euros. A Williams ganhará 14 milhões de euros por terminar em último no ano passado e os diretores e acionistas ficarão felizes. Mesmo que o teto do orçamento fosse de US $ 45 milhões, a Williams gastaria apenas metade e continuaria no final, então é uma piada; ninguém ganha".

As críticas do canadense não se limitaram ao orçamento da categoria, Villeneuve também desaprova as propostas para os novos carros de 2021 por considerar que continuarão “fáceis de guiar”.

"Não nos importamos se eles serão lentos, tudo o que eles precisam fazer é projetar carros difíceis de dirigir, mas agora serão 25 quilos mais pesados. Quanto mais pesados ​​forem, mais estáveis ​​serão e isso não ajudará. Teremos um show quando os carros estiverem mais leves e mais nervosos. A velocidade não tem nada a ver com a qualidade das corridas, mas não apenas tem que melhorar o show, precisamos melhorar o esporte. Especificamente, precisamos dar mais liberdade às equipes ".

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Além da questão financeira, a categoria máxima do automobilismo terá mudanças nos regulamentos técnicos, o que impacta na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

