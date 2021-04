Webber dá declaração polêmica sobre Alonso e a Fórmula 1; confira

O australiano Mark Webber, ex-piloto da Fórmula 1, deu declarações polêmicas sobre o espanhol Fernando Alonso, que voltou ao grid da categoria com a equipe Alpine em 2021, e sobre a própria elite do esporte a motor mundial.

Em entrevista ao podcast On The Marbles, Webber afirmou o seguinte: “Meus sentimentos sobre este assunto são muito confusos. Tenho muito respeito por Fernando, ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos. O que ele fez contra Michael Schumacher e Lewis Hamilton... Ele fez coisas incríveis, e aos domingos não havia muitos melhores do que ele. No entanto, há jovens chegando...".

"Onde está o próximo Max Verstappen? Onde está o próximo Charles Leclerc? Gosto de perguntar. Estes são muito bons para o esporte. Fernando é um nome enorme, muito importante para a Espanha. Também é muito importante para o esporte, mas gostaria que o esporte avançasse e encontrasse outro Alonso, como encontramos há 20 anos", ponderou o australiano.

“Houve dias felizes, dias em que Fernando venceu de forma consistente os adversários. Isso é ótimo. Mas, se for o contrário, se Esteban Ocon o bater e o time estiver no meio do pelotão, pode haver alguma tensão porque Fernando não aceitará Ocon prevalecendo. Se isso acontecer, podem surgir dificuldades", completou Webber, que correu por Minardi, Jaguar, Williams e Red Bull na F1 entre 2002 e 2013.

