F1: Magnussen revela que poderia ter ido para a Toro Rosso em 2019

Ex-piloto da Fórmula 1, o dinamarquês Kevin Magnussen, que correu por McLaren, Renault e Haas na categoria máxima do automobilismo mundial, revelou que foi sondado pela Red Bull para correr na Toro Rosso em 2019.

“Conversamos e rapidamente ficou claro que já tinham um candidato ao posto livre na Red Bull. Porém, falaram de uma possibilidade na Toro Rosso. Não haviam feito uma proposta oficial de contrato ainda, mas era claramente uma opção”, disse Magnussen ao BT.

“Porém, escolhemos não aproveitar esta oportunidade porque eu me sentia muito bem na Haas, e acreditava que seríamos capazes de continuar a evolução que havíamos claramente começado”, completou o dinamarquês, fazendo menção implícita à temporada 2018.

Naquele ano, o competidor terminou o campeonato em nono, enquanto a Haas ficou na quinta posição entre os construtores. Entretanto, a "evolução" da equipe norte-americana não ocorreu, já que a escuderia regrediu na hierarquia dos times da F1 em 2019 e 2020.

Em 2018, os pilotos da Toro Rosso eram o francês Pierre Gasly e Brendon Hartley. No ano seguinte, o neozelandês foi substituído pelo russo Daniil Kvyat. Na Haas, o companheiro de Magnussen era Romain Grosjean, da França. Hoje, o dinamarquês corre na IMSA.

