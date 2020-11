Chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff classificou como uma “tempestade perfeita” o que aconteceu com Valtteri Bottas no GP da Turquia. O piloto rodou seis vezes e se envolveu em uma colisão ainda na primeira volta na corrida de Instanbul Park.

Wolff disse que todos os pilotos tiveram dificuldades com a pista recapeada e com a chuva do GP do último fim de semana, mas o finlandês ainda teve problemas em conseguir aderência e atingir a temperatura ideal dos pneus. A confiança de Bottas caiu mais ainda após os incidentes da primeira volta.

"Outros pilotos tiveram dificuldades, Max Verstappen rodou três vezes", disse Wolff para o Motorsport Week.

"Quando você está nessa espiral, é muito difícil se recuperar mentalmente e acho que tudo isso veio junto, foi a tempestade perfeita", acrescentou.

Bottas precisava somar oito pontos a mais que Hamilton para impedir o título do inglês, mas acabou a corrida sem pontuar.

Mas Wolff fez questão de elogiar a dupla de pilotos da Mercedes, apontando que quando um erra, o outro se sobressai.

“Eu gosto de Valtteri e Lewis, a combinação funciona bem. Quando Lewis tem um dia ruim, Bottas se se destaca e vice-versa. Acho que a combinação funciona muito bem para a equipe”.

