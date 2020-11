Gasly: Ritmo da AlphaTauri no GP da Turquia foi "vergonhoso"

Após o GP da Turquia de Fórmula 1, Pierre Gasly chamou o desempenho da equipe AlphaTauri em Istambul de "vergonhoso" e "ruim", depois que ele e seu companheiro de equipe Daniil Kvyat terminaram fora dos pontos.

Gasly acabou em 13º, atrás de Kvyat, depois de os dois pilotos terem lutado o dia todo para encontrar ritmo nas condições difíceis.

As esperanças da AlphaTauri de desafiar a Ferrari pelo sexto lugar no Mundial de Construtores também foram prejudicadas, com a equipe de Maranello registrando 27 pontos, com os terceiro e quarto lugares.

O dia de Gasly começou mal quando a FIA lançou uma investigação depois que a equipe mudou de ideia por ter recebido permissão para mudar a unidade de potência. Os comissários decretaram que, como a equipe havia trabalhado no carro, era uma violação do parque fechado, e Gasly, portanto, teve que começar do final do grid.

“Não só hoje, o final de semana inteiro foi muito ruim”, disse ele. “Então tivemos um desempenho muito ruim no molhado. E honestamente é um pouco vergonhoso, porque a gente era tão lento com (os pneus) de chuva, com os intermediários, não podemos ligá-los. Foi o mesmo na classificação".

“E nós cumprimos uma penalidade. Muitos problemas. E precisamos fazer melhor, porque, honestamente, foi um desempenho ruim da nossa equipe desde ontem de manhã. E teremos que trabalhar para as próximas corridas”.

“Quer dizer, obviamente foram condições muito únicas, que não espero que enfrentemos, mas apenas para todos nós, acho que precisamos entender o que deu errado e o que não funcionou”.

“Então, já temos algumas respostas de ontem [no classificatório]. Mas não podemos fazer as mudanças para hoje”.

“Ainda assim, deveríamos ter antecipado todas essas coisas e acho que poderíamos ter feito um trabalho melhor. Mas agora está feito e precisamos olhar para as próximas três corridas”,

Kvyat foi um dos três pilotos a completar a corrida em uma estratégia de parada única após ser eliminado no Q1 no sábado, mas ainda assim terminou uma volta atrás do líder, em 12º.

“Fiquei um pouco frustrado por terminar em P12, porque é como se não houvesse pontos e muita luta”, disse o russo. “Lutar contra o carro toda a corrida e terminar sem recompensa é um pouco frustrante”.

“Não há muito o que fazer para ser honesto. Nosso ritmo neste final de semana nestas condições, de alguma forma o carro não estava na janela certa. Portanto, precisamos analisar o porquê”.

“Mas também é compreensível, essas condições você encontra extremamente raramente, então não seria correto construir um carro com esse tipo de condições. Mas só precisamos aprender com isso. E entender”.

