Entre os 30 jovens pilotos que irão participar do teste da Fórmula 3 em Jerez, estão três representantes do Brasil: Gabriel Bortoleto, Roberto Faria e Emerson Fittipaldi Jr (Emmo). O evento será realizado em três dias e tem como objetivo proporcionar aos pilotos, que esperam participar do campeonato, a oportunidade de guiar um carro da F3. No entanto, ao menos 10 pilotos confirmados nos testes já competiram na categoria.

Montoya, filho do ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor da Indy 500 Juan Pablo Montoya, também está entre os jovens que participarão do primeiro dia de testes amanhã em Jerez.

O vencedor do Prêmio Aston Martin Autosport BRDC de 2021, Zak O'Sullivan, que terminou em 11º na classificação em 2022 com a Carlin, participará do teste com a atual campeã, a equipe Prema. Franco Colapinto, que venceu uma corrida esta temporada com a Van Amersfoort Racing, vai testar um carro da MP Motorsport.

Jonny Edgar, que competiu com a Trident em 2022, passará para a MP Motorsport para o teste, com Kaylen Frederick passando da Hitech para a ART.

Reece Ushijima, que pilotou pela equipe VAR (Van Amersfoot Racing) nesta temporada, participará com Hitech, com Francesco Pizzi pilotando pela Campos e Hunter Yeany pilotando pela Carlin.

Apenas três pilotos permanecerão com a mesma equipe para o teste: Rafael Villagomez na VAR, Pepe Marti na Campos e Gregoire Saucy na ART.

O teste também conta com Oliver Goethe, que lidera a classificação do Euroformula Open com três etapas restantes e fez sua estreia na F3 com Campos em Hungaroring antes de terminar em quarto na feature race em Spa.

Montoya, Christian Mansell e Alessandro Famularo também participaram da F3 em 2022 com Campos e Charouz.

Dino Beganovic e Paul Aron, atualmente primeiro e terceiro no Campeonato Europeu de Fórmula Regional, testarão pela Prema, enquanto o segundo colocado Gabriele Mini pilotará pela Hitech.

Treze dos 31 pilotos que participarão no primeiro dia estão atualmente na FRECA, com outros participantes na Euroformula, F4 alemã e F4 italiana.

Dois pilotos que atualmente competem no Campeonato GB3 participarão do teste – Joel Granfors e o brasileiro Roberto Faria, que pilotam pela Fortec e Carlin, respectivamente, na competição britânica. No teste da F3 em Jerez, Faria testará por VAR e ART Grand Prix.

Confira a tabela com os pilotos, equipes que vão testar, categorias que eles correm e academia que pertencem:

Equipe Piloto Categoria que corre atualmente Academia Trident Leonardo Fornaroli FRECA - Trident Gabriel Bortoleto FRECA - R-ace Oliver Goethe Euroformula - Motopark Prema Paul Aron FRECA - Prema Mercedes Zak O'Sullivan F3 - Carlin Williams Dino Beganovic FRECA - Prema Ferrari ART Kaylen Frederick F3 - Hitech Gregoire Saucy F3 - ART Nikola Tsolov Spanish F4 - Campos Alpine (afiliado) MP Franco Colapinto F3 - VAR Jonny Edgar F3 - Trident Red Bull Mari Boya FRECA - ART Charouz Alessandro Famularo FRECA - VAR Emerson Fittipaldi Jr German and Italian F4 - VAR Nicola Marinangeli FRECA - Evans GP / Euroformula - VAR Hitech Sebastian Montoya FRECA - Prema Gabriele Mini FRECA - ART Reece Ushijima F3 - VAR Campos Christian Mansell Euroformula - CryptoTower Francesco Pizzi F3 - Charouz Pepe Marti F3 - Campos Jenzer Alex Garcia Euroformula - Motopark Taylor Barnard ADAC F4 - PHM Nikita Bedrin ADAC F4 - PHM Carlin Hunter Yeany F3 - Campos Joel Granfors GB3 - Fortec Arias Deukmedjian ADAC and Italian F4 - VAR VAR Noel Leon FRECA - Arden Red Bull Rafael Villagomez F3 - VAR Roberto Faria GB3 - Carlin Sauber

