Victor Martins conquistou o título da Fórmula 3 de 2022 em Monza depois que uma bandeira vermelha trouxe um fim prematuro ao final da temporada.

O francês conquistou o campeonato após uma confusão em torno das penalidades depois da paralisação, com Martins, Zane Maloney, da Trident, e Ollie Bearman, da Prema Racing, na disputa, mas o Victor Martins saiu vitorioso.

Durante a paralisação, Martins recebeu um penalização e por isso, foi rebaixado para o quarto lugar. Mas o quarto colocado William Alatalo (Jenzer) também foi penalizado, promovendo Martins de volta ao quarto lugar e garantindo-lhe o título.

Maloney ficou em segundo lugar no campeonato por cinco pontos, com Bearman terminando em terceiro. Maloney venceu a sprint race, enquanto Bearman terminou em segundo e o companheiro de equipe Jak Crawford em terceiro.

História da corrida

Maloney passou Stanek fora da linha antes de pegar a liderança de Smolyar nas curvas 1 e 2. Leclerc e Bearman brigaram na primeira chicane, o primeiro correndo ao lado e permitindo que seu companheiro de equipe estreante passasse para o quinto lugar.

O safety car foi implantado na primeira volta depois que David Vidales (Campos) e Rafael Villagomez, da Van Amersfoort Racing, colidiram com o cascalho na Lesmo após terem feito contato, enquanto Brad Benavides (Carlin) e seu companheiro de equipe Enzo Trulli também tocaram.

A corrida recomeçou na quinta volta, com Maloney caindo nas garras de Martins e Smolyar, o piloto da ART assumi a liderança na segunda chicane, enquanto Smolyar travava, ficando em segundo.

Leclerc então ultrapassou Bearman pelo quinto lugar antes de a dupla brigar novamente na volta seguinte, com Leclerc saindo na curva 2, mas saindo à frente de seu companheiro de equipe.

À frente, Smolyar, Maloney e Stanek estavam envolvidos em uma briga pelo terceiro lugar, com Maloney passando seu rival da MP Motorsport em segundo na curva 1 na oitava volta.

Maloney e Martins começaram então a brigar pela liderança, com Maloney passando na segunda chicane antes de ter que devolver a posição.

Leclerc e Stanek se enroscaram na curva 1 na volta seguinte, com Bearman capitalizando sobre eles passando pelos postes para terminar em quarto.

O britânico então passou Smolyar em terceiro lugar em Ascari, antes que os outros Premas também o ultrapassassem, com Smolyar caindo rapidamente no grid.

Bearman ficou a um segundo de Martins até a curva 1 na volta 12, enquanto uma grande luta se seguiu no meio do campo até a curva 1, com vários carros atravessando o meio-fio e os postes de amarração.

O piloto da Prema estava se aproximando de Maloney na volta 14 e estava a 0,5s do barbadiano na volta seguinte, quase conquistando a liderança na curva 1 quando Maloney bloqueou.

Bearman correu pelo meio-fio de salsichas e liderou brevemente antes de devolver o lugar.

A corrida teve bandeira vermelha na volta 16 depois que Kush Maini (MP Motorsport) girou na saída da Lesmo 2, coletando Benadvides no caminho para a barreira.

Martins foi então punido com uma penalidade de cinco segundos, depois de ter sido acenado com a bandeira preta e branca por exceder os limites da pista na sétima volta.

A penalização rebaixou Martins para o quinto lugar, mas William Alatalo recebeu uma penalidade de cinco segundos, promovendo o francês de volta ao quarto lugar.

Leclerc terminou em quinto, com Stanek e Alatalo em sexto e sétimo, respectivamente.

Jonny Edgar terminou em oitavo pela Trident, com o piloto da Hitech Isack Hadjar, que foi um forte candidato ao título até cair na qualificação de sexta-feira, em nono e Reece Ushijima fechando o top 10 pela VAR.

Caio Collet cruzou a linha em nono lugar, mas por conta de punições, fechou a última corrida da temporada em P20.

