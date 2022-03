Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet abriu a temporada da Fórmula 3 no Bahrein com ultrapassagens e pontos na tabela de classificação. O único brasileiro do grid de 30 competidores avançou de 13º no grid para sétimo na bandeirada e anotou quatro pontos na sprint race.

A escalada começou desde a largada, quando o piloto da academia da Alpine tracionou bem e posicionou sua máquina por dentro na curva 1, avançando duas posições.

Na segunda e terceira voltas, ele duelou com o monegasco Arthur Leclerc e conseguiu a ultrapassagem. A dupla vinha mais rápida que outros no top 10 e logo alcançou e passou o suíço Gregoire Saucy.

O próximo da fila era o francês Victor Martins, superado pelo companheiro de programa da Alpine na volta 6, mesmo giro em que Leclerc deu o troco no brasileiro.

Na volta 9, Caio passou o espanhol David Vidales na reta principal com o uso da asa móvel para ir a oitavo. A prova vinha pela metade e ele tinha cerca de 2s de desvantagem para o norte-americano Juan Manuel Correa. Gradualmente a diferença foi caindo, até Collet conquistar a sétima posição na volta 15, onde ficou até o fim. Com o resultado, ele soma quatro pontos.

"Realmente foi uma corrida boa, consegui ganhar posições desde a primeira volta e estava com um ritmo muito legal", disse o brasileiro após ap rova. "Agora é ajustar o carro para amanhã e buscar o maior número de pontos possíveis na prova principal para limitar os danos nesse fim de semana."

"Vamos tentar fazer uma boa largada de novo para recuperar o máximo de posições possíveis", acrescentou.

A corrida deste domingo (20) tem previsão de 24 voltas e largada programada para 5h40 no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Bandsports para o Brasil.

