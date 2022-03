Carregar reprodutor de áudio

Victor Martins conquistou sua primeira vitória da temporada de Fórmula 3 no Bahrein, triunfando em uma corrida caótica contra Arthur Leclerc. É a 'estreia' do membro da academia da Alpine no top 1 com a ART, a qual ele se juntou após deixar a MP Motorsport. Caio Collet, único brasileiro na categoria, não terminou a prova.

O monegasco, irmão de Charles Leclerc, fez uma investida surpreendente no pelotão para terminar em segundo pela Prema depois de largar em 13º. Franco Colapinto cruzou a linha em terceiro pela Van Amersfoort Racing, mas foi rebaixado para P5 depois de receber uma penalidade de cinco segundos por exceder os limites da pista, entregando o último lugar do pódio a Gregoire Saucy, da ART.

Colapinto teve uma ótima largada à frente de Roman Stanek (Trident), com a dupla segurando os dois primeiros lugares da curva 1, mas segundos depois, o carro de segurança foi acionado depois que os novatos Zane Maloney, da Trident, e Francesco Pizzi (Charouz) pararam na pista, encerrando suas corridas.

Collet sofreu danos terminais em seu carro da MP Motorsport tentando evitar o novato de Barbados, destruindo sua suspensão dianteira ao voltar à pista após desviar do rival.

O safety car voltou aos boxes na quinta volta, antes de mais uma má sorte para Stanek, que fez contato com a asa dianteira de Alexander Smolyar, também da MP, que causou um furo em seu pneu e o forçou ao pit stop.

Leclerc chegou ao P7 na sétima volta antes de tomar o P6 de Isack Hadjar (Hitech), vencedor da prova de sábado, no interior da curva 4.

Juan Manuel Correa e Smolyar travaram uma batalha feroz pelo terceiro lugar na oitava volta, com o piloto americano saindo na frente após o setor intermediário.

Na volta 11, Leclerc arrebatou a P3 de Correa na curva 1, antes de continuar sua investida passando por Colapinto na curva 2 na volta 18.

A luta atrás deles antes disso havia permitido que o argentino e Martins construíssem uma vantagem saudável para o pelotão. O francês assumiu a liderança na volta 15, apesar das melhores tentativas de defesa de seu rival.

Os problemas de Colapinto continuaram após ele sofrer com seus pneus e uma penalidade de cinco segundos o tirasse dos lugares do pódio, deixando os últimos postos do top 3 para Leclerc e Saucy.

Vários pilotos além de Franco foram penalizados por ultrapassarem os limites da pista, Pepe Marti (Campos) foi um deles, enquanto Oliver Bearman (Prema) recebeu uma advertência.

A Fórmula 3 retorna em Ímola no fim de semana de 22 a 24 de abril.

Classificação final da corrida de domingo da Fórmula 3 no GP do Bahrein:

F1 2021: LECLERC bate VERSTAPPEN e faz pole; tudo sobre a classificação no BAHREIN | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: