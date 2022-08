Carregar reprodutor de áudio

Um dia após vencer pela primeira vez na Fórmula 3, Caio Collet retornou com o carro #10 da equipe MP Motorsport ao traçado de Budapeste para passar toda Feature Race dentro da zona de pontuação. O paulista largou em oitavo e fechou a prova uma posição atrás, resultado que o manteve na oitava posição do campeonato.

O piloto da Alpine Academy passou o argentino Franco Colapinto na tabela de classificação, mas foi ultrapassado pelo russo Alexander Smolyar, seu companheiro de equipe e vencedor de ponta a ponta no domingo.

A corrida foi iniciada com pista molhada, que, sem chuva, foi secando. No terço final alguns arriscaram colocar pneus slick. A tática rendeu bons frutos na última volta, garantindo emoção até o final em uma prova que correu toda sem bandeiras amarelas apesar das desafiadoras condições de aderência na pista de Budapest.

Como na véspera, os carros foram para o grid equipados com pneus para piso molhado. Collet foi promovido de nono para oitavo no grid, em razão de punição aplicada ao monegasco Arthur Leclerc por incidente na prova de sábado.

A pista não estava tão molhada quanto na Sprint Race, de modo que a direção de prova determinou o procedimento regular para largada (no sábado, o início da prova havia sido feito sob regime de safety car). Caio chegou a atacar o sétimo colocado e acabou sustentando a oitava posição na primeira volta após resistir a pressão do espanhol David Vidales.

Na terceira passagem, o carro #10 alcançou o do suíço Gregoire Saucy e, na sexta, abriu ataque pelo sétimo lugar. Com a pista secando e um trilho bem marcado, os pilotos começaram a procurar trechos mais úmidos para resfriar os pneus e ampliar sua vida útil.

Na metade da prova de 24 voltas, limitado pelo ritmo do suíço, Collet acabou alcançado por Leclerc. Os três vinham separados por apenas 0s8 na abertura da volta 14 e, na seguinte, o monegasco passou Caio entre as curvas 2 e 3. Àquela altura, alguns competidores fora do top 10 apostaram na troca para pneus slick.

Na penúltima volta, Saucy buscou o francês Victor Martins e Collet acompanhou. O brasileiro tomou a linha interna na primeira curva, mas foi empurrado para fora da pista pelo suíço, retornando em oitavo.

Na volta final, os carros equipados com pneus para piso seco alcançaram o top10 e vinham muito rápido. Collet foi ultrapassado pelo britânico Zak O’Sullivan (que terminou em quarto) e pelo norte-americano Juan Manuel Correa (sexto na bandeirada).

Chegou a cair para fora da zona de pontuação em parte da volta final, mas tracionou melhor no terceiro setor e superou Martins para terminar em décimo. Depois da bandeirada, Saucy acabou punido, o que promoveu Collet para nono, levando mais dois pontos para casa.

"Hoje foi uma corrida complicada, mesmo em condições de chuva estava muito difícil de ultrapassar e acabei ficando meio preso no meio do pelotão", disse Collet. "No fim, alguns pilotos pararam para colocar o slick e conseguiram fazer uma boa corrida. Estávamos na briga pelo top 6, mas acabei caindo pra P9".

"Mesmo assim foi um fim de semana muito positivo com ponto nas duas corridas e vitória no sábado. A equipe fez um trabalho espetacular, pole e duas vitórias no fim de semana e isso foi muito positivo. Estávamos precisando de um final de semana com resultados fortes assim. Hora de descansar um pouco e voltar forte para as últimas três etapas do ano para fechar a temporada no top 5".

A próxima etapa da FIA Fórmula 3 acontece no último fim de semana de agosto, na pista belga de Spa.

Q4: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: