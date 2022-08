F3: Caio Collet mira mais pódios para terminar o ano no top 5

Carregar reprodutor de áudio

Após pausa da FIA F3 no verão europeu, Caio Collet volta ao cockpit do #10 da MP Motorsport para a fase decisiva da temporada de 2022. O jovem piloto brasileiro da Alpine Academy parte para três etapas em finais de semanas consecutivos, começando em Spa-Francorchamps, passando por Zandvoort e encerrando em Monza.

Embalado pela vitória em Hungaroring e pelo pódio em Red Bull Ring, Collet encara o primeiro dos três desafios com um bom retrospecto no tradicional circuito belga. Na temporada de 2021 o brasileiro conquistou três top 10 na pista, o dois deles resultados dentro do top 5.

Consistente nos últimos compromissos da perna europeia da temporada, o único brasileiro do grid ambiciona continuar subindo ao pódio nas rodadas restantes para concretizar a ascensão na temporada e terminar dentro do top 5.

Sua jornada em 2022 começou no Bahrein com uma etapa conturbada, já em Ímola, Collet liderou as duas provas do fim de semana. Foi ao pódio em Barcelona, terminou na quarta posição em Silverstone. Na Áustria novamente subiu ao pódio no sábado e, na Hungria, conquistou sua primeira vitória na FIA F3.

"Estou bem animado para as últimas três etapas da temporada, Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza. Eu e a equipe estamos empolgados após a vitória em Budapeste e pronto para conseguir ótimos resultados na fase final do campeonato para encerrar bem a temporada."

O cronograma da etapa prevê um treino livre e o quali na sexta-feira. O sábado é reservado para a Sprint Race, cujo grid é estabelecido com a inversão das 12 primeiras posições em relação ao resultado da tomada de tempo. Domingo a corrida principal é disputada em Spa, com ordem de largada definida pelo resultado final do quali.

A partir do treino classificatório, todas as atividades são exibidas pelo Bandsports para o Brasil.

