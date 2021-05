Nesta terça-feira, a Charouz Racing System confirmou seu trio de pilotos para a temporada 2021 da Fórmula 3, fechando o grid da categoria de acesso à F1 apenas três dias antes do início da primeira etapa, na Espanha. E entre os nomes da equipe tcheca está o do brasileiro Enzo Fittipaldi.

Com isso, o brasileiro volta a disputar a F3, categoria onde já correu em 2020 com a HWA Racelab, tendo pontuado em seis oportunidades ao longo do ano.

"Nunca escondi de ninguém que meu desejo é chegar na F1 e um dia ser campeão mundial, mesmo com as dificuldades que tivemos no final do ano passado para conseguir o orçamento necessário para seguir nas categorias preliminares da F1".

"Sempre tivemos uma ótima relação com todos da equipe Charouz e quando surgiu o convite para fazermos a temporada completa em 2021, não pensamos duas vezes: uma oportunidade como esta é realmente única nesta fase da carreira e agradeço demais a todos do time, em especial Antonin Charouz [CEO da equipe] e Bob Vavrik [chefe da equipe]".

Em busca de uma vaga na F1, Enzo está próximo de obter os pontos necessários para a Superlicença, tendo 39 dos 40 graças ao título da F4 Italiana e o vice-campeonato da F. Regional.

Além de Fittipaldi, a Charouz contará também com o americano Logan Sargeant, terceiro colocado na temporada 2020 e Reshad de Gerus. Antonin Charouz celebrou o trio que terá para 2021.

"Estamos muito felizes com nossa formação para a temporada 2021 da F3, mesclando muito talento e experiência na categoria. Enzo é uma jovem revelação com verdadeiro potencial e vamos trabalhar para aprimorar todas suas qualidades. Estamos com ótimas expectativas para este campeonato com nossos pilotos".

Enzo iniciará a disputa da F3 já neste final de semana, em Barcelona, com a categoria acompanhando a F1 durante o GP da Espanha. Assim como a F2, a F3 terá um novo formato para 2021, com a classificação da sexta determinando o grid da corrida três, no domingo, e sua inversão formando a primeira corrida, da manhã do sábado.

"Gostei bastante deste formato, que deve favorecer um maior equilíbrio entre as equipes e tornar as disputas mais dinâmicas. É claro que perder a pré-temporada não é o ideal, mas tenho um ano de experiência no carro e acredito que posso ajudar a equipe neste processo de evolução e desenvolvimento".

A sua contratação pela Charouz significa que o brasileiro não disputará o restante da temporada da Indy Pro 2000, tendo corrido apenas na etapa do Alabama e ficando de fora de St. Petersburg.

"Correr nos Estados Unidos é excelente e, no mundo ideal, seria ótimo poder andar no maior número de categorias possíveis, mas a oportunidade surgida com o convite da Charouz faz com que a gente possa priorizar a F3 em uma condição ainda melhor, com ótimas perspectivas de já fazer o passo seguinte até mesmo em 2021".

Confira o calendário da Fórmula 3 para 2021:

Etapa Local Datas 01 Espanha (Barcelona) 08-09/05 02 França (Paul Ricard) 26-27/06 03 Áustria (Red Bull Ring) 03-04/07 04 Hungria (Hungaroring) 31/07 - 01/08 05 Bélgica (Spa-Francorchamps) 28-29/08 06 Holanda (Zandvoort) 04-05/09 07 Estados Unidos (Austin) 23-24/10

