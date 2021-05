Neste final de semana Caio Collet dará mais um importante passo em sua carreira e estreia na FIA F3. O piloto de 19 anos, que integra a Alpine Academy, estará entre os 30 competidores do grid.

A primeira etapa da temporada, em rodada tripla, acontecerá no circuito de Barcelona. Os jovens pilotos farão a preliminar do GP da Espanha de Fórmula 1. As atividades no traçado de 4,655 km terão início na sexta-feira (7), com treino livre e a definição do grid para a corrida 3 (que acontecerá no domingo, às 7h05 de Brasília).

No sábado, as corridas 1 e 2 terão seus grids definidos da seguinte forma: na primeira valerá o resultado do classificatório com os 12 primeiros invertidos. Na segunda, o resultado da corrida 1, invertendo novamente os 12 primeiros. As provas de sábado terão suas largadas às 5h05 e 8h35 (de Brasília). As três provas terão a duração de 40 minutos cada.

Collet fará sua estreia pela equipe holandesa MP Motorsport, que dominou os dois testes da pré-temporada. O brasileiro foi o melhor nos treinos na Áustria e seu companheiro, o francês Victor Martins, liderou as sessões em Barcelona.

Nos testes na Espanha, Collet foi o oitavo no primeiro dia e terminou em 12º no segundo. Somando as voltas completadas na Áustria e Espanha, foram quase 400 voltas e muito aprendizado e coleta de dados.

“Estou bem animado para a primeira corrida, até um pouco ansioso para iniciarmos logo o campeonato”, declarou. “Acho que mostramos uma boa competitividade, tanto eu quanto a equipe, então acredito que estamos bem-preparados. Lógico, que corrida é diferente de teste, mas vamos trabalhar muito para termos um fim de semana positivo”, continuou o brasileiro, que terá de se acostumar a um novo formato de disputa, que exigirá ainda mais estratégia dos pilotos e equipes.

“Teremos só um treino livre e vamos direto para a classificação. Depois são três corridas, duas com grids invertidos. É um formato totalmente novo para mim. Então, também preciso estar bem-preparado mentalmente, para lidar com todas essas situações novas”, lembrou.

Apesar de já ter feito algumas provas junto com a Fórmula 1 no passado (em 2020, inclusive, venceu na preliminar em Ímola pela Fórmula Renault Eurocup), Collet também vê com entusiasmo o fato de dividir a pista com a principal categoria do automobilismo em todos os finais de semana.

“Já tive algumas experiências, correndo junto com a Fórmula 1 e, sem dúvida, é muito especial”, ressaltou. “Agora também teremos a transmissão das corridas no Brasil e vai ser muito legal ter a torcida de todos”, finalizou Collet, que iniciou sua carreira no kart aos sete anos e colecionou diversos títulos e conquistas na modalidade.

Nos monopostos, o piloto foi campeão da Fórmula 4 Francesa em 2018, campeão da Fórmula Renault Eurocup entre os rookies em 2019 e vice-campeão geral da categoria no ano passado.

