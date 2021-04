F3: Caio Collet faz últimos testes antes de abertura em Barcelona

Caio Collet volta à pista esta semana para os dois últimos dias de testes antes da etapa de abertura da temporada 2021 da FIA Fórmula 3. As atividades acontecerão nesta quarta e quinta-feira (21 e 22) no circuito de Barcelona, na Espanha, que será o palco da primeira das sete rodadas triplas do ano.

Estreando na categoria pela equipe holandesa MP Motorsport, Collet realizou os primeiros testes oficiais no início do mês no Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, e registrou o melhor tempo dos dois dias (1min18s592), estabelecendo inclusive um novo recorde com o carro da categoria no circuito.

Único brasileiro na categoria, Collet está animado para os novos testes, mas segue focado e consciente de que há muito trabalho ainda a ser feito. Na Áustria, o piloto foi um dos que mais andou e completou mais de 170 voltas, o que ajudou bastante na coleta de dados.

“Estou bem animado para os testes em Barcelona. Começamos com o pé direito em Spielberg e já tenho bem claro os pontos que precisamos melhorar, principalmente, do meu lado na parte técnica”, comentou o brasileiro de 19 anos.

“Vamos focar muito nisso, mas estou bem confiante”, continuou o piloto, que frisa a importância do trabalho com os pneus.

“Barcelona é uma pista que exige mais dos pneus, então vai ser bem importante fazer simulações de corridas, para poder entender bem sobre o funcionamento deles e desgaste”, finalizou Collet, que fará sua quarta temporada em monopostos.

Após uma carreira vitoriosa no kart, o brasileiro foi campeão da Fórmula 4 Francesa em 2018, campeão da Fórmula Renault Eurocup entre os rookies em 2019 e vice-campeão geral da categoria no ano passado.

A temporada da FIA Fórmula 3 terá início entre os dias 6 e 8 de maio, em Barcelona. Em suas sete etapas, a categoria fará parte da programação oficial dos GPs de Fórmula 1. No Brasil, as corridas poderão ser acompanhadas ao vivo pelo Bandsports.

F1 2021: CAOS em Ímola! Bottas x Russell, 'trapalhada' de Hamilton, brilho de Verstappen

PODCAST: Empatia zero. Quais são os pilotos mais 'malas' da F1?

Your browser does not support the audio element.