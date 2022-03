F3: Caio Collet faz quase 950 km em testes no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet e a equipe MP Motorsport tiveram muito trabalho nos três dias de testes de pré-temporada da FIA F3 na pista de Sakhir. O paulista de 19 anos de idade percorreu nada menos que 947,1 km no traçado do Bahrein, o mesmo que recebe a etapa inaugural do campeonato 2022 dentro de duas semanas. Ele cravou sua melhor volta na manhã desta sexta-feira, com 1min47s782. Foi a quarta melhor marca do dia, distante 0s535 do recorde dos testes.

Agora titular do carro #10 e em seu segundo ano na equipe e na categoria, Collet teve sessões bastante produtivas, simulando as mais variadas condições que deverá enfrentar ao longo do ano. Na quarta-feira, por exemplo, o integrante da Alpine Academy foi quem mais acelerou, completando impressionantes 63 voltas nas duas sessões.

Na segunda sessão de quinta-feira, fez sétimo lugar, depois de ter registrado 13º pela manhã no traçado de 5.412 metros.

A jornada de sexta-feira foi abreviada por falta de visibilidade à tarde, em decorrência de uma tempestade de areia que inclusive cancelou a última sessão prevista para a pré-temporada da F2 na mesma pista. Pela manhã, porém, Collet completou mais 32 voltas, incluindo sua passagem mais rápida na pré-temporada.

Com quase mil km de dados para analisar e se preparar para a estreia, o campeão da F4 Francesa em 2018, vice-campeão da F-Renault Eurocup em 2020 e nono colocado na FIA F3 no ano passado diz se sentir confiante para o início das competições oficiais, entre os dias 17 e 19 de março no Bahrein.

“Foram dias positivos, conseguimos fazer testes que queríamos desde o ano passado, então conseguimos fazer bons treinos e um bom número de voltas nos dois primeiros dias”, disse Collet. “O terceiro dia foi bem focado em performance, fazendo com que terminasse o dia entre os cinco primeiros, que era o resultado que nós esperávamos para esse treino. Eu e a equipe fizemos um bom trabalho nesse período de treinos e na intertemporada no inverno, então estamos preparados para começar a temporada.

“A última sessão de treinos foi interrompida por uma tempestade de areia, mas não temos previsão de uma nova tempestade para a abertura da temporada daqui a duas semanas.”

