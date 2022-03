F3: Caio Collet inicia temporada 2022 no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Foi dada a bandeira verde para a temporada 2022 de Caio Collet na F3 FIA. O piloto da Alpine Academy que compete pela MP Motorsport acelera neste fim de semana no Bahrein, em evento preliminar da Fórmula 1.

O piloto de 19 anos vai para o seu segundo ano no certame que estreia um novo formato de disputa. Serão duas provas ao longo da etapa, a Sprint Race, com menor distância, e a Feature Race, com maior distância, em vez das três corridas que eram disputadas no ano passado.

Bahrein foi palco dos testes da pré-temporada da F3 FIA e Caio Collet percorreu quase 950 km pelos 5.412 metros e as 15 curvas do traçado de Sakhir. O piloto foi competitivo e espera por um bom resultado na etapa inaugural.

A programação da etapa prevê um treino livre e classificação na sexta, no sábado acontece a Sprint Race, com 20 voltas e 10 pontos ao vencedor, e domingo a Feature Race, com 24 voltas, conferindo 25 pontos pela vitória.

“Estou bem animado, é a primeira etapa do ano”, disse Collet. “Os testes foram bons, conseguimos coletar bastante informação e acho que estamos bem preparados para a estreia. Estou ansioso para voltar a correr, principalmente aqui no Bahrein, que é uma pista muito legal e creio que as corridas serão boas de assistir pelo alto desgaste dos pneus. Vamos ter que tomar conta disso para conseguir um bom resultado.”

“O formato do fim de semana de corrida é bem diferente do ano passado, particularmente achei bem melhor. A expectativa é andar na frente e buscar um top3, seria um resultado bem realista para nossa missão de disputar o título no fim do ano, vamos trabalhar duro, mas com a confiança de que tudo vai dar certo”, concluiu.

