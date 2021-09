Tanto o treino livre quanto o classificatório para a sexta etapa da FIA Fórmula 3 em Zandvoort, na Holanda, foram marcados por interrupções nesta sexta-feira (3). Pela manhã, os pilotos tiveram apenas 15 minutos de treino, após um carro sair da pista, trazer muita sujeira para o asfalto e paralisar a sessão. No classificatório, uma rodada nos minutos finais, também provocou uma bandeira vermelha.

E, foi neste cenário, que Caio Collet, da MP Motorsport, conquistou o sexto lugar na tomada de tempos e parte da terceira fila na corrida principal da rodada tripla, que acontecerá no domingo (5). Neste sábado (4), pelo grid invertido, o paulista de 19 anos vai largar da sétima colocação na corrida 1.

Durante o classificatório, Collet foi evoluindo e logo aparecia entre os seis primeiros. Chegou ao terceiro lugar, mas uma bandeira vermelha, quando restava pouco mais de quatro minutos para o final, levou os pilotos aos boxes.

Na saída, eles tiveram apenas duas voltas para tentarem melhorar os seus tempos. Atrapalhado pelo tráfego, Collet não conseguiu ser mais veloz e terminou na sexta posição (1min25s031). A pole position ficou com o norueguês Dennis Hauger, líder da temporada, que registrou 1min24s580. Pela pole invertida, o belga Amaury Cordeel larga na frente na corrida 1.

“Estávamos entre os três primeiros antes da bandeira vermelha. E, depois da bandeira, eu não consegui dar uma volta limpa. Peguei tráfego nas duas voltas que eu tinha e não consegui melhorar”, contou Collet, que no ano passado, pela Fórmula Renault Eurocup, fez pole e venceu uma das provas em Zandvoort.

“O carro está bom, acredito que a gente poderia ter tido um top-3, mas faz parte. Agora é ver o que podemos melhorar e ir com tudo para amanhã, para conquistar os melhores resultados possíveis”, completou o brasileiro, que é integrante do programa Alpine Academy.

Após 15 corridas até aqui, Collet está em oitavo na tabela de pontos e tem dois pódios na temporada.

As corridas deste sábado terão suas largadas às 5h35* e 12h55*. No domingo, a prova principal começará às 5h45*. *Horários de Brasília. O Bandsports transmite todas as atividades ao vivo.

Resultado do Classificatório, que definiu o grid da Corrida 3 (Top-15):

Dennis Hauger (Nor) Prema Racing 1min24s580 David Schumacher (Ale) Trident 1min24s715 Victor Martins (Fra) MP Motorsport 1min24s885 Jack Doohan (Aus) Trident 1min24s939 Clement Novalak (Fra) Trident 1min24s961 Caio Collet (Bra) MP Motorsport 1min25s031 Jak Crawford (EUA) Hitech Grand Prix 1min25s274 Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix 1min25s345 Ayumu Iwasa (Jap) Hitech Grand Prix 1min25s403 Arthur Lecler (MON) Prema Racing 1min25s422 Logan Sargeant (EUA) Charouz Racing System 1min25s556 Amaury Cordeel (Bel) Campos Racing 1min25s567 Rafael Villagomes (Mex) HWA Racelab 1min25s574 Frederik Vest (Din) ART Grand Prix 1min25s612 Lorenzo Colombo (Ita) Campos Racing 1min25s612

Grid Corrida 1 (12 primeiros invertidos):

Amaury Cordeel (Bel) Campos Racing Logan Sargeant (EUA) Charouz Racing System Arthur Lecler (MON) Prema Racing Ayumu Iwasa (Jap) Hitech Grand Prix Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix Jak Crawford (EUA) Hitech Grand Prix Caio Collet (Bra) MP Motorsport Clement Novalak (Fra) Trident Jack Doohan (Aus) Trident Victor Martins (Fra) MP Motorsport David Schumacher (Ale) Trident Dennis Hauger (Nor) Prema Racing Rafael Villagomes (Mex) HWA Racelab Frederik Vest (Din) ART Grand Prix Lorenzo Colombo (Ita) Campos Racing

Os 10 primeiros no campeonato, após cinco etapas:

Dennis Hauger (Nor) 158 Jack Doohan (Aus) 133 Frederik Vesti (Din) 101 Victor Martins (Fra) 96 Alex Smolyar (Rus) 92 Clement Novalak (Fra) 92 Olli Caldwell (GB) 86 Caio Collet (Bra) 63 Logan Sargeant (EUA) 54 David Schumacher (Ale) 49

F1 AO VIVO: TREINOS na Holanda, Hamilton com PROBLEMAS e a volta de ALBON | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: