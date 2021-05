A Fórmula 3 teve uma segunda corrida caótica neste sábado em Barcelona. A vitória acabou com Olli Caldwell, sua primeira na categoria, após múltiplos abandonos dos líderes em colisões, incluindo Enzo Fittipaldi.

Após largar em sétimo, o britânico se colocou na posição de lutar pela vitória ao evitar os incidentes envolvendo David Schumacher e Enzo Fittipaldi e, posteriormente, Matteo Nannini e Dennis Hauger.

Na sequência, Caldwell começou a pressionar o novato Victor Martins, companheiro de Caio Collet na MP Motorsport, para bater com folga aquele que era seu melhor resultado na F3 (5º na Áustria em 2020), vencendo por quase um segundo de vantagem.

Assim como Collet, Martins foi ao pódio pela primeira vez na F3, e brigou pela vitória até o final, com uma tentativa ousada de passar Caldwell por fora na curva um durante a última volta, mas sem sucesso. Frederik Vesti completou o pódio.

O primeiro safety car foi acionado ainda na primeira volta, após um contato entre os primeiros colocados da corrida 1, o vencedor Aleksandr Smolyar e o segundo colocado Clément Novalak. Um toque na curva dois fez com que o russo tivesse um furo no pneu, levando junto Logan Sargeant, companheiro de Enzo Fittipaldi na Charouz, para a caixa de brita.

A corrida foi reiniciada na quarta volta, com Fittipaldi mantendo sua liderança sobre Schumacher e Nannini, enquanto, mais atrás, uma batalha se formava pela quarta posição entre Martins, Hauger e Caldwell.

Fittipaldi manteve a liderança até a volta 12 de 22, quando David Schumacher, filho de Ralf, o pegou de surpresa na zona de frenagem na curva um.

Em busca de retomar a posição, o brasileiro se manteve próximo, mas, três voltas depois, Enzo tentou passar por fora na curva um e acabou tocando no alemão, que passou pela zebra e parou na barreira. Isso deu a liderança a Nannini, com Hauger em segundo e Fittipaldi caindo para terceiro antes do novo acionamento do safety car.

Mas o carro de Enzo acabou parando atrás do safety car, encerrando sua corrida e promovendo Hauger a segundo e Caldwell a terceiro antes do reinício, na volta 17. Na sequência, em outro embate pela ponta, Nannini tentou se proteger de Hauger, mas o norueguês acabou tocando no rival e ambos perderam a asa dianteira.

O piloto da Trident, Novalak, sobreviveu ao seu incidente com Smolyar para terminar em quarto, enquanto Collet completou o top 5.

Retornando às corridas 18 meses após seu acidente com Anthoine Hubert em Spa, Juan Manuel Correa terminou na zona de pontos já na segunda prova, fechando o top 10. Já Arthur Leclerc escalou o pelotão, saindo de 28º para terminar em 12º.

A terceira e última corrida do final de semana da F3 acontece no domingo, com largada marcada para 07h05 da manhã, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. Dennis Hauger sai na pole após terminar a classificação de sexta na frente, com Jack Doohan em segundo, Caio Collet em décimo e Enzo Fittipaldi em 18º.

Confira os resultados da corrida 2 da F3 em Barcelona:

