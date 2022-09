Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3 chega à Monza neste fim de semana para coroar um novo campeão. A categoria, que faz parte da escada de acesso à F1, realiza sua última etapa e promete uma disputa quente, com seis pilotos ainda vivos na disputa pelo título.

Após uma etapa de altos para uns e baixos para outros, a liderança da F3 voltou a ser de Victor Martins. O piloto da ART Grand Prix lidera com 126 pontos, cinco a mais que o compatriota, o francês Isack Hadjar. Realisticamente, os dois são os principais candidatos ao título, mas, com 38 pontos ainda em jogo, temos outros nomes que podem surgir ao longo do fim de semana.

Em terceiro, está Roman Stanek, com 109 pontos, e ele é seguido de perto por outros três destaques da temporada 2022: Oliver Bearman com 105, Zane Maloney com 102 e Arthur Leclerc com 101. Pela matemática, Jak Crawford, com 90, ainda tem chances de lutar pelo título, mas dependeria de uma etapa perfeita contra provas desastrosas dos outros rivais.

Já o brasileiro Caio Collet é o próximo da lista, ocupando a oitava posição no campeonato com 80 pontos, acumulando ao longo do ano duas vitórias (Hungaroring e Zandvoort), uma pole position Spa-Francorchamps), outros dois pódios e duas voltas mais rápidas.

Collet vai à pista neste fim de semana em busca de bons resultados, visando uma possível promoção à Fórmula 2 em 2023.

Confira os horários da final da Fórmula 3 em Monza:

Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h15 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h35 Bandsports

