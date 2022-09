F3: Collet faz outro top 10 e chega a seis GPs seguidos nos pontos

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet enfileirou na manhã deste domingo mais um top 10 na Fórmula 3. Depois de vencer a corrida 1 no sábado, o competidor do carro #10 da equipe MP Motorsport largou em nono e terminou em sétimo a corrida 2 em Zandvoort.

A prova foi marcada por três intervenções do safety car e uma do safety car virtual, o que tirou tempo de prova para o piloto da Alpine Academy avançar ao top 5. Collet largou bem e soube se posicionar por dentro na curva 1. Na freada da 3 ele avançou para oitavo. Vinha na pressão sobre o britânico Jonny Edgar quando foi acionado o safety car na volta 4. A relargada aconteceu na volta 8, e Collet avançou mais uma posição, favorecido por espalhada do americano Jak Crawford.

Antes de passar pela linha de chegada, ele conseguiu também a manobra sobre Edgar, para ser sexto. Então tratou de acompanhar o ritmo de Isack Hadjar, mantendo no francês a menos de 1s de distância para ataque com a asa móvel. Mas sem efetivamente emparelhar para tentar um ataque.

Na volta 17, foi acionado o safety car virtual, posteriormente convertido em um safety car 'real'. A relargada veio na volta 21 e Collet atacou Hadjar por dentro na curva 2, mas o francês soube usar a inclinação da pista para carregar mais velocidade e sair mais lançado, conservando o quinto lugar.

Na 23ª volta, novamente foi acionado o carro de segurança, para resgate de carro parado numa caixa de brita. A bandeira verde foi acionada a duas voltas do fim e Collet precisou se preocupar mais em defender a sexta posição de Crawford que atacar Hadjar para ser quinto.

Na freada da curva 1, na última volta, o carro #10 bloqueou as rodas e perdeu tempo. O americano então avançou para sexto, com Collet recebendo a bandeirada em sétimo. Caio é oitavo na tabela de pontos e, no próximo fim de semana, encerra a temporada 2022 da F3 em Monza.

“Foi uma corrida difícil. Conseguimos recuperar um pouco na largada e andamos a prova quase toda em sexto. Uma pena ter cometido um erro na última volta, o que me fez cair para sétimo. Mas de todo modo foi um bom fim de semana, com a vitória ontem e mais uns pontos hoje", disse Collet.

"Pena foi a bandeira vermelha no quali, pois tinha um carro muito rápido e poderíamos ter classificado o carro um pouco mais pra frente, para brigar na corrida principal. Vamos muito motivados para fechar a temporada em alta semana que vem em Monza", completou Caio.

