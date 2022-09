Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3 realiza a última etapa do campeonato de 2022 com um campeonato pegando fogo, já que seis pilotos têm chances de levar o título neste fim de semana em Monza.

Nesta sexta-feira, Alexander Smoylar, que não briga pelo título, conquistou a pole para a corrida principal, com 1min37s559, ficando a apenas 0s047 de Zane Maloney, quinto colocado na tabela, que será o segundo no grid.

Roman Stanek e Victor Martins, terceiro e líder do campeonato, ocuparão a segunda fila. Isack Hadjar, vice-líder, não começou bem o fim de semana, ao bater durante na metade da sessão, tendo conseguido antes apenas o 16º tempo. Seu carro tocou na linha branca da Parabolica, antes de atravessar a pista, a brita e parar no muro.

Caio Collet fez a 12ª melhor marca e será o pole position para a corrida deste sábado. O brasileiro terá ao seu lado o espanhol Jose Maria Marti, 11º no treino.

A corrida 1 da F3 acontece neste sábado, às 5h35. A decisão do campeonato ocorre às 3h35 deste domingo, horários de Brasília, com transmissão do Bandsports.

Grid de largada para domingo

