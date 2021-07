Depois de um sábado (3) complicado, na disputa das duas primeiras provas no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, tudo o que o brasileiro Caio Collet esperava era se recuperar na corrida principal, neste domingo (4), que fechou a terceira etapa da temporada da FIA Fórmula 3.

Mas o início da disputa não foi bem assim. O carro do brasileiro, quarto no grid, teve um problema técnico e ficou parado. Collet caiu para 30º e último lugar. Numa corrida muito movimentada e com vários incidentes, o piloto da MP Motorsport conseguiu ir pra cima, ganhando posições até chegar na sétima colocação.

Apesar de ter ficado longe de seu objetivo de poder brigar pelo pódio, a recuperação trouxe novos pontos para o brasileiro na temporada e ele está em oitavo na tabela entre os 30 pilotos da categoria, com 41 pontos. O norueguês Dennis Hauger é o líder com 115 pontos.

Já o sábado foi um dia para esquecer para Collet. Depois de chegar à pista como recordista do circuito nos testes da pré-temporada e após uma sexta-feira (2) onde brigou pela pole position, a expectativa era grande, mas na pista as coisas não saíram como o planejado.

Após largar em nono e completar a primeira corrida em sexto, Collet foi um dos 11 pilotos punidos ao final da disputa por exceder os limites de pista e acabou caindo para 17º. Na corrida 2, o brasileiro vinha se recuperando e já estava entre os 10 primeiros, quando se envolveu em um acidente e acabou novamente punido, caindo para 17º.

“Foi um final de semana muito difícil. Principalmente depois de sexta-feira. Mostramos um ótimo ritmo nos treinos, brigando pela pole, então a expectativa era a melhor possível”, lembrou Collet.

“Mas, infelizmente, nas corridas não atingimos nossos objetivos. Só espero que tudo de ruim que poderia acontecer este ano, já tenha acontecido aqui”, continuou o brasileiro.

“Na corrida de hoje (domingo), tive um problema na embreagem e não consegui largar. Depois de cair para 30º, terminar em sétimo, mostra que nós tínhamos carro para brigar até pela vitória. E isso torna tudo mais frustrante ainda”, destacou.

“Mas agora já passou e temos de trabalhar e aprender o máximo possível com tudo o que aconteceu aqui e seguirmos em frente”, finalizou Collet, que é integrante do programa Alpine Academy.

Restam ainda quatro etapas em rodada tripla na temporada. Em nove provas até aqui, Collet já foi ao pódio em duas (terceiro colocado em Barcelona e Paul Ricard) e marcou pontos em cinco corridas.

As vitórias na Áustria ficaram com Dennis Hauger, o alemão David Schumacher e o dinamarquês Frederik Vest. A próxima etapa da temporada acontecerá em Hungaroring, na Hungria, entre os dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto.

Os resultados da rodada tripla no Red Bull Ring (Top-10):

Corrida 1

1. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing 24 voltas em 33min39s140

2. Olli Caldwell (GB) Prema Racing +5.460

3. Jack Doohan (Aus) Trident +6.506

4. Enzo Fittipaldi (Bra) Charouz Racing System +8.677

5. Victor Martins (Fra) MP Motorsport +9.061

6. Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz +9.172

7. Frederik Vest (Din) ART Grand Prix +9.285

8. Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix +9.743

9. Kaylen Frederick (EUA) Carlin Buzz +10.359

10. Juan Manuel Correa (EUA) Art Grand Prix + 10.678

17. Caio Collet (Bra) MP Motorsport + 15.248

Corrida 2

1. David Schumacher (Ale) Trident 24 voltas em 35min26s498

2. Frederik Vest (Din) ART Grand Prix +2.009

3. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing +2.536

4. Roman Stanek (CZE) Hitech Grand Prix +3.404

5. Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz + 5.108

6. Arthur Leclerc (Mon) Prema Racing +5.816

7. Jack Doohan (Aus) Trident +6.641

8. Enzo Fittipaldi (Bra) Charouz Racing System +6.995

9. Olli Caldwell (GB) Prema Racing +7.377

10. Johnathan Hoggard (GB) Jenzer Motorsport +8.272

17. Caio Collet (Bra) MP Motorsport +19.025

Corrida 3

1. Frederik Vest (Din) ART Grand Prix 24 voltas em 36min17s937

2. Dennis Hauger (Nor) Prema Racing + 1.124

3. Olli Caldwell (GB) Prema Racing + 1.741

4. Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix + 2.258

5. Matteo Nannini (Ita) HWA Racelab +4.147

6. Ayumu Iwasa (Jap) Hitech Grand Prix + 5.163

7. Caio Collet (Bra) MP Motorsport + 6.785

8. Logan Sargeant (EUA) Charouz Racing System +7.561

9. Calan Williams (Aus) Jenzer Motorsport +8.320

10. Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz +9.049

Os 10 primeiros no campeonato, após três etapas:

1. Dennis Hauger (Nor) 115

2. Frederik Vesti (Din) 74

3. Jack Doohan (Aus) 72

4. Olli Caldwell (GB) 70

5. Victor Martins (Fra) 66

6. Alex Smolyar (Rus) 52

7. Clement Novalak (Fra) 49

8. Caio Collet (Bra) 41

9. Matteo Nannini (Ita) 26

10. Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz 23

