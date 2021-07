F3: Enzo Fittipaldi retorna a Budapeste, pista de boas memórias

Enzo Fittipaldi foi um dos grandes destaques da Fórmula 3 na Hungria no ano passado, com 22 ultrapassagens na rodada dupla da categoria em 2020, e agora retorna ao circuito de Budapeste para mais um desafio, onde também conta com um retrospecto de pódios nas categorias de base da F1. Após conquistar um quarto lugar na etapa passada na Áustria, o jovem piloto espera manter o bom rendimento neste final de semana da F3.

“Budapeste é um lugar onde eu costumo andar bem, em 2019 tivemos uma rodada tripla da Fórmula Regional Europeia por aqui e subi no pódio nas três corridas, além da etapa da F3 no ano passado, quando ultrapassei muitos pilotos. Estou bem animado, a última etapa foi boa para nós em termos de pontuação e vamos em busca disto novamente agora na Hungria”, disse Enzo, que tem patrocínio de Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

Com 11 pontos conquistados na Áustria, o piloto da Charouz Racing também foi um dos destaques da categoria na etapa de abertura em Barcelona, quando liderou boa parte da corrida 2 na Espanha. Campeão da F4 Italiana em 2018 e vice da Fórmula Regional Europeia em 2019, Enzo foi destaque em seu primeiro ano de F3 em 2020 com grandes ultrapassagens e dois top-5 na categoria.

O brasileiro acredita no bom ritmo de corrida do carro da Charouz Racing nesta etapa: “Vamos buscar uma boa posição de largada, pois temos um ritmo legal para estar andando entre os cinco primeiros. O objetivo é seguir subindo na classificação do campeonato, vamos com tudo”, disse Enzo, que também obteve destaque na etapa francesa da F3 em 2021 com 10 ultrapassagens na corrida 2.

A Fórmula 3 na Hungria começa nesta sexta-feira (30) com um treino livre às 5h05 e o classificatório será no mesmo dia a partir das 08h50. As duas primeiras corridas acontecerão no sábado (31) às 05h35 e às 12h55, enquanto a terceira prova está marcada para o domingo (01), com largada prevista para 05h45.

MARIANA BECKER: F1 na Globo estava LIMITADA e gerava FRUSTRAÇÃO; categoria está FELIZ com a BAND

PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

.