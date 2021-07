A etapa da Áustria foi bastante positiva para a evolução de Enzo Fittipaldi na Fórmula 3 em Spielberg. O piloto brasileiro ganhou escalou 11 posições na primeira prova e fechou em quarto lugar, além de ter conseguido um oitavo na corrida 2 e, por fim, avançou duas posições na corrida 3 para fechar em 13º.

“Nós conseguimos crescer e ganhar posições em todas as corridas. Isso mostra que estamos competitivos para brigar entre os primeiros no restante da temporada. A equipe tem trabalhado bastante no carro, então estou feliz por poder brigar lá frente. Esse quarto lugar que conquistamos no sábado foi bastante especial”, diz Enzo, que tem patrocínio de Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

Com os resultados deste final de semana, Enzo somou 11 pontos na tabela com a equipe Charouz Racing System. Além desta boa rodada tripla no Red Bull Ring, o piloto brasileiro também já foi destaque na etapa da Espanha ao ter liderado boa parte de uma corrida em Barcelona. A F3 ainda tem mais quatro rodadas triplas pela frente na temporada 2021.

“Ficamos bem perto de largar na pole position na corrida 2, mas o mais importante foi termos conseguido esse quarto lugar na prova 1. Agora vamos seguidos focados para conseguirmos mais um ótimo final de semana na Hungria”, diz Enzo, que foi campeão da F4 Italiana em 2018 e vice na F-Regional Europeia em 2019.

A F3 retorna em Hungaroring com provas nos dias 31 de julho e 1º de agosto.

