Neste domingo, a Fórmula 3 completou a rodada da Áustria com a terceira e última corrida do final de semana. Frederik Vesti foi o vencedor, passando o pole Dennis Hauger para triunfar pela primeira vez no ano. Entre os brasileiros, Caio Collet foi o sétimo enquanto Enzo Fittipaldi terminou em 13º.

Vesti, piloto da ART, largou em segundo e assumiu a liderança no meio da prova, cruzando a linha de chegada à frente de Hauger, que completa um final de semana impressionante, com uma vitória e outros dois pódios, disparando na liderança da F3.

Seu companheiro de Prema, Olli Caldwell, completou o pódio, com Aleksandr Smolyar, também da ART, foi o quarto.

Collet, que largou em quarto, teve problemas com o carro da MP na saída, caindo para o fundo do pelotão, enquanto na frente Hauger manteve uma saída limpa da pole position. Mas Vesti compensou a diferença na volta cinco, assumindo a liderança com o DRS.

Caldwell passou Victor Martins, companheiro de Collet na MP, na sexta volta, antes de Arthur Leclerc fazer o mesmo. Smolyar chegou a subir no grid, indo para segundo e depois a liderança na volta 11, a frente de Vesti e Hauger.

Na volta 14, Leclerc e Martins tiveram uma colisão, com o monegasco indo parar na brita antes de abandonar. Problemas com a Trident de Clément Novalak também levarma ao acionamento do safety car.

Enquanto Vesti assumiu a liderança, Caldwell e Hauger tiveram uma disputa até o fim pela segunda posição, com o líder do campeonato levando a melhor.

Matteo Nannini foi o quinto, com Ayuma Iwasa em sexto. Já Collet, que chegou a cair para 30º, fez uma grande corrida de recuperação para terminar em 7º. E após duas corridas na zona de pontuação, Fittipaldi terminou com a 13ª posição.

Com os resultados do fim de semana, Dennis Hauger disparou na liderança da F3 com 115 pontos contra 74 de Frederik Vesti. Com apenas três etapas transcorridas, o norueguês da Prema já abre impressionantes 41 de diferença. Em terceiro, com 72, está Jack Doohan.

Caio Collet é o oitavo, com 41 pontos, enquanto Enzo Fittipaldi subiu na classificação com as corridas deste fim de semana, estando em 16º com 11.

A Fórmula 3 tira uma folga de três semanas enquanto a F2 acompanha a F1 no GP da Grã-Bretanha, retornando no fim de julho em Hungaroring.

Confira o resultado da corrida 3 da F3 na Áustria:

