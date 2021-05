F3: Enzo Fittipaldi fecha testes como terceiro mais rápido em Jerez de La Frontera

O brasileiro Enzo Fittipaldi, que corre na FIA Fórmula 3 com a equipe checa Charouz Racing, foi o terceiro piloto mais rápido no segundo dia de testes da categoria em Jerez de La Frontera, na Espanha. Ele ficou atrás apenas do franco-suíço Clément Novalak e do dinamarquês Frederik Vesti.

Em seu segundo ano consecutivo na F3, o neto de Emerson Fittipaldi, de 19 anos, cravou o tempo de 1min29s060 e acredita em evolução para a próxima etapa no final de junho na França.

Novalak, que terminou em 12º no campeonato no ano passado, estabeleceu o tempo mais rápido com 1min28s677, durante a sessão da manhã desta quinta-feira.

Caio Collet foi o sexto melhor colocado no combinado dos dois dias, com 1min29s193.

Juan Manuel Correa da ART GP, retornando às corridas 18 meses após sobreviver a um trágico acidente de vários carros de Fórmula 2 em Spa em 2019, terminou em nono na sessão da manhã após obter seu primeiro ponto da temporada durante a Corrida 2 do sábado.

“Tivemos bons testes aqui em Jerez. Foi meu primeiro final de semana de testes nesta temporada, já que na semana passada já chegamos direto para a etapa. Consegui sentir mais o carro, foram 75 voltas hoje e pudemos testar muitas coisas, simular diversas situações. Felizmente consegui fazer um dos melhores tempos do dia e vamos seguir trabalhando neste mês até a próxima corrida, tenho certeza de que chegaremos mais fortes ainda na França”, comentou Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

Na etapa de abertura da temporada 2021 da F3, que aconteceu em Barcelona no final de semana passado, o piloto brasileiro largou da pole position e liderou boa parte da corrida 2, até que um problema elétrico causou o abandono a cinco voltas do fim da prova.

Recordista de ultrapassagens em seu ano de estreia na categoria, em 2020, Enzo também foi destaque com dois top-5 na etapa de Mugello, na Itália – uma pista de muitas conquistas para o brasileiro onde inclusive foi campeão da F4 Italiana em 2018.

“É uma grande honra seguir correndo na F3 em 2021 e acredito que aprendi muito no meu ano de estreia, mas seguimos sempre evoluindo a cada dia que passa. Estou mais maduro e vou em busca de minha primeira vitória na F3 nesta temporada. Ficamos muito perto disso na etapa em Barcelona, então vamos continuar trabalhando para conquistar isso”, diz Enzo.

A segunda etapa da Fórmula 3, que será realizada em formato de rodada tripla, está marcada para acontecer entre os dias 24 e 26 de junho em Le Castellet, na França.

Tempos do segundo dia de testes da F3 em Jerez de La Frontera (top-10):

1. Clement Novalak (Fra) Trident 1min28s677

2. Frederik Vesti (Din) ART Grand Prix 1min28s935

3. Enzo Fittipaldi (Bra) Charouz Racing System 1min29s060

4. Jack Doohan (Aus) Trident 1min29s061

5. Victor Martins (Fra) MP Motorsport 1min29s144

6. Caio Collet (Bra) MP Motorsport 1min29s193

7. Jack Crawford (EUA) Hitech Grand Prix 1min29s196

8. Alex Smolyar (Rus) ART Grand Prix 1min29s207

9. Juan Manuel Correa (EUA) ART Grand Prix 1min29s215

10. Jonny Edgar (GB) Carlin Buzz Racing 1min29s219