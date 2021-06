Após estrear na temporada 2021 da Fórmula 3 com uma etapa de destaque em Barcelona, Enzo Fittipaldi agora enfrentará mais um desafio da categoria na segunda etapa do ano, que será disputada neste final de semana em Le Castellet, na França. O piloto brasileiro chegou a largar da pole e liderar a corrida 2 em Barcelona com a Charouz Racing, o que o motiva para o restante da temporada.

“Nossa primeira etapa na F3 em 2021 tem que ser considerada como positiva, já que pouco antes da estreia ainda nem sabia que estaria no grid e logo estava ali disputando vitória, então podemos valorizar isso. Acredito que temos grandes condições de continuar com um bom desempenho agora na França e vamos trabalhar para que isso aconteça”, diz Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

Campeão da F4 Italiana em 2018, Enzo teve sua temporada de estreia na F3 no ano passado, quando conquistou dois top 5 na etapa de Mugello e foi destaque nas ultrapassagens – fator que ele também se mostrou forte em 2021, ao ultrapassar seis carros na corrida 1 em Barcelona e largar na pole devido à inversão de grid da categoria.

Após a primeira etapa da F3 em Barcelona, Enzo também se destacou nos testes oficiais da categoria em Jerez de La Frontera, sendo o terceiro piloto mais rápido do dia na pista espanhola. O brasileiro acredita na evolução do carro com a Charouz Racing e buscará uma boa posição de largada neste final de semana.

“Mostramos mais uma vez que nosso ritmo de prova é muito bom e vamos trabalhar para fazer um bom classificatório. Vamos em busca de um bom resultado e tenho certeza que vamos evoluir o carro a cada etapa que passa”, diz Enzo, que foi recordista de ultrapassagens da F3 em 2020 e vice-campeão da F3 Regional Europeia em 2019.

A F3 em Le Castellet terá um treino oficial nesta sexta-feira (18) às 5h05 (horário de Brasília), enquanto o classificatório será no mesmo dia às 8h50. A rodada tripla da categoria começará no sábado (19) com a primeira corrida às 5h10 e a prova 2 às 11h40. A terceira corrida será no domingo (20), com largada às 6h40, todas com transmissão do Bandsports.

