F3: Schumacher vence corrida 2 na Áustria; Fittipaldi é oitavo

Após uma primeira prova caótica, que rendeu 11 punições, mudando totalmente o resultado final, a Fórmula 3 voltou ao Red Bull Ring neste sábado para a segunda corrida do final de semana. E em uma etapa que também teve sua cota de dramas, a vitória ficou com David Schumacher, filho de Ralf, que liderou de ponta a ponta após sair da pole.

Já os brasileiros Caio Collet e Enzo Fittipaldi tiveram um incidente na pista nas voltas finais. Fittipaldi terminou em oitavo, enquanto Collet foi punido, caindo para 16º na classificação final.

Schumacher foi promovido à pole após as punições, que mudaram completamente o resultado da corrida 1.

Frederik Vesti, da ART, foi o segundo após largar em sexto, enquanto o terceiro colocado foi o líder do campeonato. Dennis Hauger, que novamente fez uma prova impressionante, saindo de 12º assim como na corrida um.

Roman Stanek, da Hitech, foi apenas o quarto após sair de segundo, com Jonny Edgar, da Carlin, em quinto. Já Arthur Leclerc, da Prema, fez uma prova extraordinária, saindo de 27º para terminar em sétimo.

Companheiro de Caio Collet na MP Motorsport, Victor Martins chegou próximo do pódio, mas perdeu potência na penúltima volta, promovendo Vesti e Hauger.

Schumacher teve um início decente, abrindo em relação ao pelotão após a primeira curva, com Jak Crawford da Hitech subindo para terceiro. Contato entre Tijmen van der Helm e Logan Sargeant na segunda volta levou ao abandono de ambos e o acionamento do safety car.

O safety car saiu na quarta volta, com Schumacher abrindo em relação a Stanek e Crawford, enquanto Vesti subia para sexto e Collet passava Hauger pela 13ª posição.

Crawford se aproximou de Stanek e os dois tiveram uma intensa disputa, que chegou ao fim na volta 10, quando Crawford abandonou com problemas no carro.

Após um safety car virtual para a remoção do carro de Crawford, a batalha na frente esquentou, com Stanek e Martins lutando pela segunda posição, enquanto Vesti subia para quarto após passar Edgar.

Mais atrás, Collet e Fittipaldi se encontraram na pista durante uma batalha pela oitava posição, forçando o segundo a ir parar na brita. Collet recebeu uma punição de cinco segundos pela colisão e o movimento permitiu que Leclerc passasse os dois brasileiros.

A Fórmula 3 encerra o final de semana na Áustria no domingo, com a terceira e última corrida da etapa. A largada está marcada para 06h05, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

Confira o resultado da corrida 2 da F3 na Áustria:

