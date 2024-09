O brasileiro Rafael Câmara foi ao pódio neste sábado (28), na primeira corrida da nona etapa da FRECA, disputada no Circuito de Barcelona, na Espanha. O piloto da Prema mostrou um ritmo competitivo mantendo a terceira colocação, assim terminou o sábado ainda mais perto do título.

Após a primeira corrida da nona etapa, Câmara somou 254 pontos contra 196 do segundo colocado. Restando somente 75 pontos em disputa, o brasileiro só depende de si para conquistar o título, precisando de um segundo lugar na segunda corrida, marcada para este domingo.

"O carro estava muito bom, só tenho que agradecer a Prema pelo trabalho. Somamos pontos muito importantes para o campeonato e estou muito focado para repetir essa performance amanhã e quem sabe sair de Barcelona com o título", disse Câmara, logo após a corrida deste sábado.

O fechamento da programação da FRECA na pista localizada em Montmeló, na região da Catalunha, está marcado para este domingo (29). A classificação será realizada às 5h10, enquanto a segunda corrida tem largada às 11h05. O YouTube mostra toda a programação.

