FRECA: Rafael Câmara é campeão da temporada 2024

Rafael Câmara é o campeão da temporada 2024 da Fórmula Regional European Championship by Alpine (FRECA)! Após ficar terminar em quarto lugar, mas com o rival direto Tuukka Taponen batendo e abandonando a corrida de Barcelona na primeira curva, o piloto da Prema teve performance tranquila, administrando o resultado e garantindo a taça com uma etapa de antecedência.

Mesmo não chegando na segunda colocação necessária para depender só de si para conquistar o campeonato, o piloto pernambucano contou com o abandono do finlandês Taponen. Outro rival que tinha possibilidade de tirar o título de campeão, o australiano James Wharton, que venceu a corrida, precisava que Câmara pontuasse apenas dois tentos, mas o brasileiro fez mais do que o necessário para ter os louros de 2024.

Com a quarta colocação, Rafa Câmara, que é piloto da academia da Ferrari chegou aos 266 pontos, sem possibilidade de qualquer outro competidor passá-lo na classificação, mesmo com mais uma corrida, no clássico circuito de Monza.

