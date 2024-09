O piloto Marcelo Tomasoni conquistou no último sábado (dia 21), em Mugello, na Itália, um feito inédito para o automobilismo brasileiro, em sua temporada de estreia nas pistas europeias. Ele se tornou o primeiro campeão do país em um campeonato da Porsche Cup na Europa.

Correndo pela equipe alemã Proton Huber Competition, Tomasoni conquistou três poles, duas vitórias, três segundos e um terceiro lugar nas 10 corridas realizadas até aqui da Porsche Cup Suisse, carimbando o título antes mesmo das duas corridas finais.

“Sem palavras para descrever esse momento. Tem sido um ano muito especial na minha carreira. Temos trabalhado muito duro e alcançar esse título no ano de estreia por aqui é algo incrível e importante demais para abertura de portas entre as equipes de GT3”, comentou Tomasoni.

As grandes atuações na Porsche Cup colocaram o brasileiro no radar de fortes equipes de GT3, para competir como Piloto Bronze nas principais competições de Endurance na Europa.

Logo após a conquista em Mugello, o piloto viajou para Monza e realizou na segunda-feira (23) mais um dia de teste com a equipe BMW Italia Ceccato Racing, a bordo do BMW M4 GT3.

“Para ser sincero foram dias diferentes. Conquistamos o título no sábado, em Mugello, e após a corrida seguimos direto para Monza para no domingo acompanhar o trabalho da Ceccato no Fanatec. A ficha foi cair na segunda-feira, durante o teste, uma mistura de emoções. Temos trabalhado muito a cada teste nos GT3, o nível dos Bronze é alto e só daremos esse passo com muita consciência”, completou Tomasoni, que tem sua carreira gerenciada pela FS Managment, comandada por Augusto Farfus, que também elogiou a dedicação do piloto.

“A conquista do Marcelo mostra que um trabalho bem feito, com uma preparação sob medida, somada à dedicação do piloto podem resultar em títulos internacionais. Ele teve uma carreira no Brasil muito bacana e, quando chegou à Europa, nós nos conhecemos e estudamos o melhor caminho a seguir”, lembrou Farfus.

“Ele, com sua dedicação única, dominou a temporada. Eu fico muito orgulhoso de ter o Marcelo no time da FS e, acima de tudo, de ver o profissionalismo e a dedicação que ele aplicou a essa jornada. Tenho certeza de que é o primeiro de muitos outros títulos”, finalizou Farfus.

