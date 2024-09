Piloto da Ferrari Driver Academy com mais vitórias em 2024, Rafa Câmara tem neste final de semana seu primeiro “match point” na disputa pelo título da FRECA. A categoria realiza a penúltima etapa da temporada 2024 no Circuito de Barcelona, na Espanha, e o piloto da Prema pode definir a conquista do campeonato no circuito localizado em Montmeló, na região da Catalunha e, de quebra, ser o primeiro membro do Ferrari Driver Academy campeão desde 2022.

Câmara chega a nona etapa da FRECA com uma vantagem de 65 pontos em relação ao segundo colocado. Com quatro corridas e cem pontos ainda em disputa, 25 em cada prova, o brasileiro tem duas oportunidades de fechar o campeonato: abrir mais dez pontos após a disputa de sábado, ou terminar o final de semana com mais de 50 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Ainda assim, o dono do carro número 5 mantém os pés no chão para a etapa

“Precisamos focar no desempenho do carro e na etapa mais do que na classificação do campeonato. Se mostrarmos um ritmo forte, os resultados virão naturalmente, como ocorreu ao longo da temporada. A gente sabe da chance de título já neste final de semana, mas é necessário pensar primeiro nos treinos e, só depois das corridas, ver sobre a pontuação do campeonato”, diz Rafa Câmara.

Após oito etapas, Câmara possui seis vitórias, nove pódios e 14 top 10 ao longo das 16 corridas, além de sete poles positions. Tal desempenho coloca o brasileiro na ponta da classificação do campeonato com 239 pontos, contra 178 do adversário mais próximo. Matematicamente, os cinco primeiros colocados do campeonato ainda possuem chances de título.

A programação da FRECA em Barcelona será aberta na sexta-feira (27), quando serão realizados dois treinos livres. O sábado contará com a classificação e a primeira corrida do final de semana. A etapa espanhola do campeonato será fechada no domingo, com uma nova definição de posições de largada e a segunda prova da etapa. O YouTube mostra as classificações e as duas corridas ao vivo.

Confira a programação da etapa de Barcelona da FRECA:

Sábado, 28 de setembro

5h20 - Classificação 1

10h05 - Corrida 1

Domingo, 29 de setembro

5h10 - Classificação 2

11h05 - Corrida 2

