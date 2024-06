Bortoleto somou 10 pontos na etapa de Barcelona da Fórmula 2

Terminou neste domingo (23) a sexta rodada do Campeonato de Fórmula 2. No Autódromo de Barcelona, na Espanha, os 22 pilotos que participam da competição encararam um difícil final de semana que foi marcado, principalmente, pelo excessivo desgaste de pneus.

Em um momento de crescimento no Campeonato o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto do programa de desenvolvimento da McLaren, chegou à Barcelona bastante animado uma vez que, em abril, ele completou quase 1.200 km de testes naquela pista.

Assim, na única sessão de treinos livres em que os pilotos participaram, a equipe Invicta Racing optou por fazer diferentes testes no setup do carro.

Na mais apertada sessão classificatória da temporada os cinco primeiros colocados ficaram separados por apenas 1 décimo. Com o tempo de 1m24s821 Bortoleto garantiu a quarta posição para a Feature Race e, consequentemente, a sétima posição para a largada da Sprint Race. Vale ressaltar que esse tempo foi apenas 55 milésimos mais lento do que o estabelecido pelo pole-position Paul Aron (EST).

Nas duas corridas Gabriel conseguiu fazer boas largadas e se manter nas brigas pelas primeiras posições nas voltas iniciais. Porém, sem conseguir um bom ritmo e, mais do que isso, com um desgaste de pneus muito grande, Bortoleto acabou perdendo posições nas voltas finais de ambas as corridas concluindo a Sprint Race na quinta colocação e, a Feature Race, em sétimo. Com estes resultados Gabriel somou um total de 10 pontos e, com isso, seguiu na quinta posição da tabela, agora com 60 pontos.

“Foi um fim de semana bem difícil aqui em Barcelona. Nosso carro esteve muito bom na classificação, porém, simplesmente não tínhamos ritmo nas corridas. Eu consegui largar bem nas duas provas e o começo das corridas foram até legais, porém, a degradação dos pneus no meu carro era ridícula. Nas últimas voltas eu simplesmente não conseguia segurar o carro na pista. Fiz o meu melhor, mas, infelizmente deixamos de ganhar pontos importantes tanto ontem como hoje. Vamos analisar bastante os dados e, certamente, chegaremos fortes e competitivos na Áustria, na semana que vem”, explicou o piloto patrocinado pelo Banco BRB, Porto, Ebury, Snapdragon e Barthelemy.

A Fórmula 2 já retoma suas atividades no próximo fim de semana com as disputas da sétima etapa. A corrida, que marcará a metade da temporada, será disputada no Autódromo Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

