A rodada dupla da Fórmula 2 foi disputada neste final de semana em Barcelona, na Espanha, e o brasileiro Enzo Fittipaldi foi destaque no primeiro treino livre com um segundo lugar e na prova que encerrou o final de semana, onde novamente mostrou um bom ritmo e conseguiu ganhar cinco posições na primeira volta e mais duas durante a prova.

Enzo recebeu a bandeirada na nona colocação, mas uma punição de cinco segundos por exceder os “track limits” impediu o brasileiro de marcar pontos na etapa, colocando o piloto da VAR na 11ª colocação final, em uma etapa marcada por problemas em seu espelho retrovisor.

“Foi mais um final de semana difícil, sem espelho retrovisor nas corridas, o que dificulta muito em situações como as largadas. Até por isso fui com uma mentalidade de ataque máximo na largada deste domingo, arrisquei e ganhei muitas posições. Com pneus duros nosso ritmo tem sido bom, mas com os pneus macios nós ainda precisamos melhorar”, diz Enzo, que tem os patrocínios de Red Bull, Eurofarma, Claro, Snapdragon, PneuStore, Stake, Localiza, Baterias Moura, OakBerry e IDS.

A próxima etapa da Fórmula 2 será disputada já no próximo final de semana na Áustria.

MAX BATE LANDO E VENCE! Mas e a McLaren, está MAIS RÁPIDA que RBR? Lewis 3º. BERNOLDI/MOTTA analisam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

VERDADE OU MITO: Brasil-1991 é a MAIOR VITÓRIA de SENNA? Glórias de AYRTON em DEBATE | Podcast F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!