Felipe Drugovich liderou o último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 2 no Bahrein, com a parte da tarde cancelada devido à má visibilidade. Poeira e areia na pista também afetaram a Fórmula 3, que terminou às 17h no horário local e instruindo os pilotos a ligarem as luzes traseiras. Isso deixou a F2 com apenas 2h30 disponíveis para a sessão, marcada para o o início do dia.

O outro brasileiro na categoria, Enzo Fittipaldi, fechou com o 20º melhor tempo e uma marca de 1:49.084, à frente de seu companheiro de Charouz, Cem Bolukbasi, que ficou em 21º.

Drugovich liderou a tabela de tempos com 1:44.911 e foi o único a ficar abaixo de 1m45s, com quase um segundo de vantagem sobre o vice-líder. Ele vai para a terceira temporada completa na categoria, tendo pilotado pela Virtuosi em 2021 antes de retornar à MP Motorsport, pela qual correu na sua estreia em 2020.

O companheiro de equipe, Clement Novalak - que debuta na F2 - o acompanhou na dobradinha ao anotar 1:45.883. Juri Vips, da Hitech, fechou o top 3 a pouco mais de um décimo atrás.

Liam Lawson ficou em quarto pela Carlin com 1:46.114. Logan Sargeant apareceu a seis décimos dele em quinto. O neozelandês liderou a sessão de quinta-feira, com uma marca de 1:41.623, mais de três segundos à frente do tempo referência de hoje.

Uma bandeira vermelha com 12 minutos restantes parou o treino brevemente depois que Ayumu Iwasa parou na curva 8 com sua DAMS.

A F2 começa sua temporada de 2022 no Bahrein, de 18 a 20 de março, em um campeonato que terá o calendário mais longo de todos os tempos, com 14 rodadas funcionando como preliminares da Fórmula 1.

Fórmula 3

Isack Hadjar, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Isack Hadjar liderou os testes de pré-temporada da F3 no Bahrein pelo segundo dia consecutivo. O estreante da Hitech, que terminou em quinto na Fórmula Regional Europeia de 2021, marcou 1:47.247 durante a sessão da manhã.

O último dia terminou prematuramente após uma bandeira vermelha a cinco minutos do final, com Roman Stanek sendo o mais rápido da tarde ao anotar 1:48.182. Houve também uma paralisação 30 minutos antes, depois que László Tóth parou na pista.

Todos os tempos mais rápidos de sexta-feira foram cravados na sessão da manhã, com Jak Crawford em segundo pela Prema, pouco menos de quatro décimos atrás de Hadjar.

O novato da ART Grand Prix, Grégoire Saucy, terminou em terceiro com uma volta de 1:47.719, seguido de perto por Caio Collet, da MP Motorsport, em quarto e seu companheiro de equipe, Alexander Smolyar em quinto.

A primeira bandeira vermelha foi sinalizada por 10 minutos na parte da manhã depois que Caylen Frederick parou na curva 3. Durante a tarde, as condições da pista foram adversas, com os pilotos orientados a ligar as luzes traseiras devido à poeira e areia no circuito que reduziram a visibilidade.

A temporada da F3 começará junto à da F2 e, consequentemente, da F1, no GP do Bahrein marcado para o fim de semana de 18 a 20 de março.

