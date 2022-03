Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi teve mais um dia produtivo no Circuito Internacional do Bahrein, onde ocorrem os testes coletivos da Fórmula 2. O piloto da Charouz Racing System foi um dos destaques da quinta-feira (3) em Sakhir, marcando o quarto melhor tempo da primeira das duas sessões do dia, quando, também, completou 41 voltas pelo traçado.

“Foi mais um dia positivo aqui no Bahrein. Conseguimos uma boa quilometragem, o que gera também muitas informações para a equipe. Cumprimos nosso programa para esta quinta-feira, e vamos seguir com o trabalho para terminar bem essa semana de testes amanhã”, disse Fittipaldi, logo após o encerramento das atividades.

O brasileiro disputará pela primeira vez a temporada completa da Fórmula 2 neste ano, apesar de ter disputado três etapas em 2021. Naquela ocasião, o bom trabalho de Enzo na Fórmula 3, quando conseguiu o primeiro pódio da Charouz na categoria, fez com que o time tcheco o subisse para a F2. Deste modo, é a primeira vez que o piloto participa da pré-temporada nesta categoria.

“No ano passado, como subi para a Fórmula 2 com a temporada em andamento, tive que me adaptar ao carro e aos circuitos durante as etapas. Neste ano, tenho a chance de participar dos testes coletivos, o que certamente ajudará muito para o campeonato. O fato de a primeira etapa também ser aqui no Bahrein também ajudará”, completou Enzo.

A bateria de testes da Fórmula 2 será encerrada nesta sexta-feira (4), novamente com sessões na parte da manhã e da tarde. A primeira etapa será, também, no Bahrein, entre os dias 18 e 20 de março.

